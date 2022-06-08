Uzmanlar uyardı… Bu fay hattı mega tsunami oluşturabilir

Bilim insanları, kuzeybatı Pasifik'te yaşanabilecek bir mega tsunamiden endişe ediyorlar.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar, Kanada’daki Vancouver Adası’ndan kuzey Kaliforniya’ya uzanan bir fay hattının yaratabileceği felaketlere karşı uyardılar.



Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları uzun zamandır Pasifik’in kuzeybatısındaki Cascadia fayından yansıyan ve hızla kıyıya varan devasa dalgaları tetikleyen 9,0 büyüklüğünde dev bir deprem tahmin ediyorlardı.

Earth-Science Reviews’da yayınlanan yeni bir çalışmada, bir deprem tarafından tetiklenen bir tsunaminin şiddeti ile ana deprem fayı ile deniz tabanı arasındaki alan olan “dış kama”yla arasında önceden bilinmeyen bir ilişki ortaya çıkarıldı.





Araştırmada yer alan Sylvain Barbot, dış kamayı, iki tektonik plakanın birbirine çarptığı ve bir deprem üretebileceği yer olan “yitim zonunun çöp torbası” olarak tanımladı, çünkü burası tortuların biriktiği yerdi.

Araştırmacıların bulguları, fay hattı ne kadar genişse, tsunaminin maksimum boyutunun da o kadar büyük olacağını gösteriyor.



Pacific Northwest Sismic Network direktörü ve Washington Üniversitesi’nde yer ve uzay bilimleri profesörü olan Harold Tobin, bu çalışmanın yeni bir bulgu ortaya çıkarmasına rağmen, diğer değişkenleri tam olarak hesaba katmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyardı.

Tobin, herhangi bir sonuca varmanın veya Pasifik kuzeybatısının veya diğer bölgelerin tsunamilere nasıl hazırlandıklarını değiştirmeye başlamanın da erken olacağını belirtti.

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