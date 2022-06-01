Uzmanlar uyardı… Sera gazını yok etmek için uygulanan yöntemler yeterli değil

İngiliz bilim insanları, sera gazını gidermek için karbon yakalamanın "zor ve pahalı" olduğunu söyleyerek emisyonların azaltılmasına odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de düzenlenen bir sera gazı uzaklaştırma etkinliğinde konuşan ve karbon yakalama teknolojileri üzerinde çalışan kimi araştırmacılar, bu yöntemin işe yaramayacağını savundu.

Guardian’ın haberine göre, uzmanlar doğrudan hava yakalama, biyoyakıtlar, biyokömür, ağaçlandırma ve gelişmiş hava koşulları dahil olmak üzere bu tekniklerin mucize olmadığı ve karbondan arındırma çabalarının sadece bir kısmını oluşturması gerektiği konusunda uyardı.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Departmanında çalışan bilim insanı Gideon Henderson, “GGR (karbon yakalama) zor ve pahalı. Ve karbondan arındırılabilen sektörlerde devam eden emisyonları telafi etmek için bunu bir vekil olarak görmeyi göze alamayız. Karbondan arındırmamak için bir bahane değil, bu yüzden yine de emisyonları azaltmalıyız” dedi.



İngiltere hükümeti ise, genel olarak, karbon yakalama yöntemlerinin oldukça hızlı bir şekilde geliştirileceğinden emin görünüyor.

Uzmanlar, sera gazını giderme yöntemlerini ise şu şekilde sıraladılar:

1. Ağaçlandırma

2. Toprakta depolama

3. Gelişmiş ayrışma

4. Doğrudan hava yakalama

5. Biyoyakıtlar

6. Biyokömür

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