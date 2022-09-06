WhatsApp, artık bu telefonlarda kullanılamayacak

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp sadece birkaç hafta içinde bazı telefonlarda çalışmayı durduracak. WhatsApp, büyük bir değişiklik alacağı için önümüzdeki ay belirli cihazların, hizmetinden yararlanamayacağını belirten bir uyarı yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji geliştikçe, yazılımlar değişikliklere ayak uyduramadığından uygulamalar kısa süre sonra belirli cihazlarda kullanılamaz hale gelir. WhatsApp da yapılacak son değişikliklerle 24 Ekim’den itibaren bazı cihazların uygulamayı kullanamayacağını duyurdu.

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu mesajlaşma servisine güveniyor, ancak eski cihazlara sahip olanlar, yeni sistem değişiklikleri nedeniyle yakında uygulama üzerinden mesaj yazamayacaklar.

HANGİ CİHAZLAR WHATSAPP KULLANAMAYACAK?

Meta, artık WhatsApp için iOS 12’den daha eski sürümlere destek vermeyeceğini bildirdi. 24 Ekim’den sonra iOS 12’den daha eski sürüme sahip olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkları zaman bir hata mesajı ile karşılaşacak.

Örneğin; iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 5C gibi Apple cihazları iOS 12’ye yükseltilebilen cihazlar arasındayken daha eski modeller WhatsApp’ı destekleyecek bir sisteme sahip olamayacak.

Android kullanıcılarından da 4.1 sürümüne veya daha yenisine sahip olanlar uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.

YENİ GELECEK ÖZELLİKLER NELER?

24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.

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