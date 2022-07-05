WhatsApp, beklenen özellik için çalışmalara başladı

WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliği nihayet getirmeye hazırlanıyor. Popüler sohbet uygulaması, kullanıcıların çevrim içi durumlarını gizlemelerine izin vermek için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformları kullanıcıların hesapları üzerinde ne kadar fazla kontrol sağlarsa o kadar beğeni kazanıyor. Bu konuda WhastApp da ilk yayınladığından bu yana gelişmeler kaydediyor.

WhatsApp da piyasadaki gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamalarından biri. Bununla birlikte, uygulama oldukça temel bir özellikten yoksun: WhatsApp kullanıcılarına çevrim içi durumlarını gizleme seçeneği sunmaz. Kullanıcı, uygulamayı açtığında, listesindeki kişiler onun çevrim içi olduğunu görebilirler.

Nihayet uygulama, bu durumu değiştirmek için çalışmalara başlamış gibi görünüyor.

WABetaInfo, popüler sohbet uygulamasının kullanıcıların çevrim içi durumlarını gizleyebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsünde, uygulama iOS için bu özellik üzerinde çalışıyor gibi görünse de Android ve masaüstü uygulamalarında da kullanılabileceği iddia ediliyor.

Şu anda WhatsApp sadece kullanıcıların “son görülme” durumlarını gizleme seçeneği sunuyor.

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