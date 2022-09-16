WhatsApp, yeni özelliğini test etmeye başladı

WhatsApp, grup sohbetlerinde kullanılabilecek anket özelliğini test ediyor. Uygulama, kullanıcıların rehberlerindeki kişiler için anketler oluşturmalarını sağlayacak bir beta güncellemesi yayınladı.

Sozcu.com.tr

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En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özellikler için çalışmalara devam ediyor. Meta’ya ait olan uygulama, grup sohbetlerine getireceği yeni özellikle, bazı durumlarda yaşanan uzun mesaj trafiklerini de azaltabilir.

WhatsApp ile ilgili son haberleri ve gelişmeleri paylaşan WABetaInfo’ya göre, uygulamaya bir anket özelliği gelecek. Yeni özelliğin, yakında Android sürümünde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Sohbet penceresinin eklenti özelliğinden erişilecek ankete, 12 adede kadar seçenek eklenebilir.

HENÜZ KULLANICILARA SUNULMADI

WABetaInfo, özellik geliştirilme aşamasında olduğu için henüz kullanıcılara sunulmadığını aktardı: “Anket oluşturma özelliği geliştirilme aşamasındadır, bu yüzden ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz.”

Ayrıca öncelikle grup sohbetleri için tasarlandığı ve bire bir sohbetlerde kullanılıp kullanılmayacağının belirsiz olduğunu da ekledi.

Bu yılın başlarında bir Facebook duyurusunda Meta CEO’su Mark Zuckerberg yapılan yeniliklerle ilgili şunları söylemişti: “Gizlilik ve güvenliğe odaklanarak WhatsApp ve Messenger’a görüntülü sohbetler, sesli mesajlar, hikayeler, ticaret, ödemeler ve daha fazlasını ekledik. Bugünkü lansmanla bunu daha da ileriye götürüyoruz ve insanların yalnızca yakın arkadaşlar ve kişilerle değil, aynı zamanda tüm farklı topluluklarla da iletişim kurmalarını sağlıyoruz.”

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