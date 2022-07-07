Yapay üreme yöntemiyle yunus doğdu
Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde (IHB) yaşayan, 'Fujiu' adındaki yüzgeçsiz yunus suni döllenme ile yavruladı.
Geçici olarak ‘F9C22’ adı verilen ve sağlığı iyi olan yavru yunus, annesiyle yüzmeye başladı.
Merkezde, yeni doğan F9C22’nin dışında, üçü yapay üreme yoluyla doğan altı Yangtze yüzsüz yunus daha bulunuyor.
Bu yunus türü kıyılara yakın yaşadığı için insanlarla yüksek ölçüde etkileşim içinde olduğundan yüksek risk altında bulunuyor. Popülasyonun çoğu ise Kore Yarımadası’nda, Sarıdeniz ve Doğu Çin Denizi’nde yaşıyor.