Yapay zekanın yaptığı resimle birinci oldu, sanat dünyasında tartışma yarattı

Colorado'da yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan bir tablo, sanat yarışmasında birinci olunca tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Sanatçı Jason Allen, Colorado Eyalet Fuarı’nın güzel sanatlar yarışmasında dijital sanat dalında birincilik kazanan “Théâtre D’opéra Spatial” adlı sanat eserini yapmak için Midjourney adlı bir yapay zeka programı kullandı.

Midjourney, metin kutusundaki sözcüklerden grafikler oluşturan bir program. Allen da Sincarnate kullanıcı adı altında, bu programı kullanarak resmi yaptığını ve eyalet fuarının güzel sanatlar yarışmasında dijital sanatlar kategorisinde birincilik kazandığını açıkladı:

“100’lerce görüntü oluşturdum ve haftalarca ince ayar yaptıktan sonra, ilk 3’ümü seçtim ve bunları tuvale yazdırdım.”

TARTIŞMALAR BAŞLADI: SANATÇININ ÖLÜMÜ

Allen’ın paylaşımı üzerine pek çok kullanıcı, birinci olan eserin bir yapay zeka programı ile üretilmiş olmasına tepki gösterdi. Bir kullanıcı bunun hile olup olmadığını sorguladı ve yapay zekanın yaratıcı işlere etkisine dikkat çekti.

OmniMorpho ismini kullanan bir başka Twitter kullanıcısı ise, “Gözlerimizin önünde sanatçının ölümünü izliyoruz” dedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı da “Bu çok iğrenç. Yapay zekanın nasıl faydalı olabileceğini görebiliyorum, ancak bir sanatçı olduğunuzu kesinlikle söyleyemem” diye yazdı.

Allen, The New York Times’a tartışmalara yanıt olarak şunları söyledi: “Bunun için özür dilemeyeceğim. Kazandım ve hiçbir kuralı çiğnemedim.”

JÜRİ AÇIKLADI: “KURAL İHLALİ YOK”

Allen gazeteye yapay zeka programı kullanılarak yaptığı eser konusunda şeffaf olduğunu söyledi. Fuarı denetleyen iletişim direktörü Olga Robak da Allen’ın hiçbir kuralı ihlal etmediğini açıkladı.

NBC’nin haberine göre ise, sanat yarışmasının jüri üyeleri, sanatçının yapay zeka ile eseri yarattığını bilmiyorlardı.

Allen yaptığı açıklamada, “İlk kez bir yarışmaya katıldım ve kazandım. Bence bu, gerçekten yapay zekanın gücünü gösteriyor ve ne yazık ki birçok insan bundan rahatsız oldu.”

Ayrıca Allen, sunduğu eserden önce eserinin 900 tekrarını yaptığını, Photoshop’ta düzenlediğini ve tüm bunlar için toplam 80 saat harcadığını söyledi.

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