Yaşlanan Dünya’ya karşılık “Süper Dünyalar”da yaşam umudu

Yeni bir araştırmaya göre, Güneş sisteminin dışında bulunan "Süper Dünyalar", farklı yaşam formlarını 8 milyar yıl boyunca barındırabilir.

Sozcu.com.tr

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İsviçre Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar, atmosferlerinde hidrojen ve helyumun hakim olduğu kayalık “Süper Dünyalar”ın, akışkan suyu barındıracak kadar sıcak yüzeylere sahip olduğunu söylüyor.

Akışkan suyun varlığı yaşam için elverişli olduğundan, bilim insanları bu gezegenlerin belki 8 milyar yıl boyunca yaşanabilir koşullar ve egzotik habitatlar sağlayabileceğini belirtiyor.

Karşılaştırıldığında, Dünya’nın 4,5 milyar yaşında olduğu ve yaşamı desteklemek için en az 1,5 milyar yılı kaldığı tahmin ediliyor.

DÜNYA’YA ÇOK BENZİYOR

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, evrendeki bazı gezegenler, daha geniş bir organizma dizisini destekleyerek ana gezegen Dünya’dan bile daha yaşanabilir olabilir.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, bu “Süper Dünyalar”ın, muhtemelen “ana gezegenimize çok az benzerlik gösterdiğini” ve çok yüksek basınçlarda organizmaları barındırabileceğini söylüyorlar.

Araştırma için ekip, bazıları yıldızlarına bağlı, bazıları serbest yüzen yaklaşık 5.000 ötegezegen modelledi ve milyarlarca yıl boyunca gelişimlerini simüle etti.

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