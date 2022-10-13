Yeni araştırma Japon balıklarının hafızalarının sırrını ortaya çıkarıyor

Yeni bir araştırma Japon balıklarının hafızalarının düşünüldüğü kadar zayıf olmadığını ortaya çıkardı. Araştırma, Japon balıklarının ne kadar uzağa yüzdüklerini takip etmek için mesafeyi doğru bir şekilde tahmin edebildiğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar; Japon balıklarının, ne kadar yüzdüklerini takip edebildikleri için çok da zayıf bir hafızaya sahip olmayabileceklerini ileri sürüyor.

Araştırmada G1’den G9’a kadar isimlendirilen, ancak araştırmacılar tarafından Coco ve Bubble gibi isimler verilen akvaryum balıkları, 70 santimetreyi başarıyla yüzdüklerinde yiyecek ödülleri alarak eğitildiler. ayrıca eğitimleri sırasında tanklarında şeritler kullanıldı.

Araştırmayı Oxford Üniversitesi’nden yürüten Dr Adelaide Sibeaux şunları söyledi: “Unutkan insanlar için Japon balıkları gibi akılları olduğu söyleniyor ama bu adil değil. Japon balıkları kesinlikle aptal değiller, çünkü tanklarındaki şeritler gibi yüzerken geçtikleri nesnelerin akışına dayalı olarak mesafe için iyi bir hafızaya sahipler.”

Sibeaux, denemelere bir hafta ara verdikleri halde balıkların hâlâ mesafelerini ayarlayabildiklerini ve hatırlayabildiklerine de dikkat çekti. Ayrıca araştırmacılar, balıkların mesafeyi hesaplamak için görsel arka planı kullandığını gözlemledi.

Araştırmacılar bazı Japon balıklarının, yüzerken yüzgeçlerini kaç kez hareket ettirdiklerini de hesapladıkları düşünüyor.

Minik balıkların daha önce çok sayıda nesneyi sayabildiği keşfedilmişti, bu nedenle teorik olarak yüzgeç hareketlerini de takip edebiliyor olabilirler.

Ancak araştırma, Japon balıklarının mesafeyi hesaplamak için yolculuk zamanını kullanmadıklarını öne sürüyor. Japon balıklarının her seferinde mesafeyi kat etmesi için geçen süre çok tutarsızdı.

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