Yeni yapay zeka aracı çığır açtı: Düşünerek resim yapmak mümkün

Güney Florida Üniversitesi'nde araştırmacılar, insan beyni tarafından kontrol edilen ve kullanıcının sadece beyin dalgalarını kullanarak resim yapılmasını mümkün kılan bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekanın sanat alanında üretimi hâlâ tartışma konusu olsa da araştırmacılar yeniden yapay zekayı kullanarak bir sanat eserinin ortaya çıkmasını sağladılar.

Araştırma ekibi bu defa insan beyni tarafından kontrol edilip hareket etmesi sağlanan bir araç geliştirdi.

Araç; kareler, daireler, yıldızlar ve üçgenler gibi farklı renk ve şekiller içeren uyaranlar sunan bir elektroensefalografi (EEG) başlığından oluşuyor. Ve kullanıcıların sadece beyin gücünü kullanarak bir resim oluşturmaları mümkün hale geliyor. Araç, kullanıcıların beyin dalgalarını alıyor ve bunları dijital bir tuval üzerinde boya darbelerine çeviriyor.

Araştırma ekibinde yer alan Marvin Andujar’a göre cihaz, “P300” olarak bilinen bir beyin dalgasını arayarak çalışıyor.

Aracın aynı zamanda bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceği üzerinde duruluyor. Örneğin, dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olanlar için şekilleri zihinsel olarak hareket ettirmek, büyük miktarda konsantrasyon ve güç gerektireceğinden, odaklanmayı artırabilir.

Araştırma ekibi ayrıca, bu nöro-ressamların kendi sanat eserlerini NFT’ler olarak satmalarını sağlamanın yolları üzerinde de çalışıyor.

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