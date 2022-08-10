Yılın son “Süper Ay”ı için perşembe akşamı gözyüzüne bakın

Göğü izlemeyi seviyorsanız, 11 Ağustos Perşembe akşamını takviminize not ettiğinize emin olun. Ay'ın "Süper Ay" olarak, cuma sabahının erken saatlerinde yüzde 30'a kadar daha parlak görünmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre, yılın son Süper Ay’ı, 11 Ağustos’ta gün batımı ile ertesi sabah gün doğumu arasında, gökyüzü açık olduğunda rahatlıkla görülebilir.



Dolunay, Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en yakın olduğu nokta olan yerberi ile neredeyse çakıştığında bir “Süper Ay” meydana gelir.

Süper Aylar, Ay’ın Dünya’yı dairesel yerine eliptik bir yörüngede yörüngede döndürmesi nedeniyle oluşur.

Bu, 29,5 günlük yörüngesinde Dünya’ya en yakın olduğu ve yılın belirli zamanlarında dolunay sırasında bu noktayı geçtiği bir nokta olduğu anlamına gelir.

Süper Ay, standart bir dolunaydan yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlaktır.

Yarın akşam gerçekleşecek olan doğa olayı, gerekli mesafe veya zaman kısıtlamalarının yerine gelmesiyle, yılın son “Süper Ay”ı olarak kabul ediliyor.

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