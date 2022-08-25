Yükselen enerji maliyetleri kapanmaları da beraberinde getiriyor

Büyük bir üreticinin artan enerji maliyetleri nedeniyle şok edici bir kapatma kararını açıklamasının ardından başka bir karbondioksit krizi yaklaşıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli CF Industries’in Teesside’daki Billingham tesisinde üretimi durdurma kararı, yiyecek ve içecek kıtlığına yol açabilir.



Geçen yıl 30 milyon sterlinlik bir devlet kurtarma paketi teklif edilen firma, ülkenin CO2’sinin kabaca yüzde 40’ını sağlıyor.

Karbondioksit gazı, tavukların ve domuzların uygun şekilde kesilmesinden gazlı içeceklere gaz koymaya ve yiyecekleri taze tutan ambalajlar oluşturmaya kadar her şey için kullanılıyor.

HÜKÜMET TAKİPTE

Daily Mail’in haberine göre bir kaynak, bazı yiyecek ve içecek firmalarının kıtlık yaşayabileceğini söyledi ancak kritik altyapı talebinin Yorkshire’daki ayrı bir CO2 tesisi aracılığıyla karşılanacağını vurguladı.



Kapatma, önümüzdeki iki ila dört hafta içinde yürürlüğe girecek.

Bir hükümet sözcüsü, yetkililerin durumun farkında olduğunu belirterek, “Herhangi bir potansiyel etkiyi anlamak için yiyecek ve içecek endüstrisindeki işletmelerle temas halindeyiz” dedi.

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