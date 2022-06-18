Zuckerberg Metaverse’de dijital kıyafet mağazası açıyor

Meta; Facebook, Instagram ve Messenger kullanıcılarının avatarları için dijital giysiler satın alabilecekleri bir çevrimiçi mağaza açıyor. Mağazadaki ilk markalar Prada, Balenciaga ve Thom Browne.

Sozcu.com.tr

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Bir Facebook gönderisinde, Meta CEO’su Mark Zuckerberg Metaverse dünya için sanal bir mağaza açacağını duyurdu, Zuckerberg, sanal mağazada yer alacak markaların yakında daha da artacağını belirtti.

Zuckerberg, “Dijital ürünler, Metaverse evreninde kendinizi ifade etmenin önemli bir yolu ve yaratıcı ekonominin büyük bir itici gücü olacak” diyor.

Lüks moda evleri, markalı dijital giysiler yaratmak için teknoloji şirketleriyle giderek daha fazla ortaklık kuruyor. Geçen yıl Fortnite, oyuncuların oyun içi karakterleri için markalı kapüşonlu giysiler satın alabilmeleri için Balenciaga ile çalışmıştı.

Meta, mağazanın yakında açılacağını söylüyor, ancak kullanıcıların mağazaya nasıl erişeceklerine dair bilgiler verilmedi.

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