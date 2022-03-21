Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Mesut’suz Fenerbahçe daha mesut!

İstanbul’un dondurucu soğuğuna rağmen Fenerbahçe stadını ısıtan 40 bin kişi, Kadıköy’de uzun zamandır hasret kalınan atmosferin başrolüydü. Ancak ilk yarıdaki oyun, bu ortamın karşılığını veremedi. Merkezde kalabalık durarak pas yollarını kapatan Konyaspor, Fenerbahçe’yi kanatlardan oynamaya mahkum etti. Mesut’un sağ kanatta etkisiz kalması ve tehlikeli bölgede topla hiç buluşamaması, Fenerbahçe’nin sadece sol kanattan hücum geliştirmesine yol açtı. Tek kanatla uçmaya çalışan Kanarya, ilk yarıda topal bir görüntü verdi.

Konya’nın taçtan attığı golde, Altay Bayındır’ın çabalarına rağmen savunmacılar arkaya sarkan Konyasporlu oyuncuyu fark etmedi. İkinci yarıda Mesut Özil’in oyundan çıkmasıyla Pelkas sol kanada, Rossi sağ kanada geçti. İlk yarıdaki topal görüntü, bu hamleyle yerini her iki kanattan da hücum geliştiren ve Konyaspor’u kendi yarı sahasına hapseden bir Fenerbahçe’ye bıraktı. İlk yarıda silik bir görüntü veren İrfan Can, topla daha rahat hareket etme imkanı bulunca takımın da temposu arttı.

Fenerbahçe, Konyaspor’u ikinci yarıda adeta sürklase etti. Sağlı sollu ataklar, İrfan Can’ın kazandırdığı frikikle gole dönüştü. Beraberlik golünden sonra hareketlenen tribünler, enerjisi düşmek üzere olan ve ‘en azından yenilmeyelim’ psikolojisine giren takıma itici güç oldu. Maç boyunca orta sahanın tek hakimi olan Crespo, ilk yarıda merkezi sıkı tutan Konyasporlu oyuncuları felç eden asistiyle kilidi açtı. Pelkas’ın ilk kontrolü ve bitiriciliği, ondan görmeye hasret kaldığımız seviyedeydi.

Maçın yıldızları tartışmasız Kim Min Jae ve Migue Crespo oldu. Ancak bu 3 puan, tribünleri dolduran ve galibiyetten başka bir sonuç istemediğini sahadaki futbolculara hissettiren 40 bin kişiye yazar. ‘Bir taraftar takıma maç kazandırır’ tezahüratının hayata geçtiği bir gece yaşattılar.

Gecenin kaybedenleri ise, Konyaspor ve Mesut Özil. Mesut oyundan çıktıktan sonra, hem İrfan Can’ın hem de takımın ivmesinin 180 derece değişmiş olması tesadüfle açıklanamayacak bir gerçek. Takımın vites artırıp hızlanması gereken anlarda, sadece el freni oldu. Mesut’suz Fenerbahçe daha mesut! Bu haliyle takımda olması çok zor…