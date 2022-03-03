Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Yılmaz Özdil’i linç eden koro!

28 Ağustos 2020…

Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinden Yuriy Boyko'nun lideri olduğu Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi'nin (Rusya yanlısı) sivil yapılanması “Yaşam İçin-Yurtseverler” örgütü üyeleri, planlanan program için minibüsle Harkov'dan Kiev'e hareket etti. Toplam 22 kişinin bulunduğu minibüs yolda Ukrayna'nın ırkçı yapılarından olduğu belirtilen bir örgütün üyeleri tarafından durduruldu. Çok sayıda kişi çıkardıkları otomatik silahlar ile minibüse ateş açtı. Saldırı sonucu olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. (Kaynak: Bütün ajanslar)

15 Nisan 2020… Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Özel Operasyonlar Merkezi “A” eski başkanı General Valeriy Şaytanov, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'ne ajanlık yapmak suçundan gözaltına alındı.

3 Şubat 2021…

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Rusya tarafından finanse edildikleri gerekçesiyle dokuz televizyon kanalının yayınlarını durdurma kararı aldı. Ukrayna'da en çok izlenen haber kanallarından 112, ZIK ve NewsOne'a, “Rusya propagandası yaptıkları” gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. Kararın ardından Volodimir Zelenskiy, “Bağımsızlık mücadelesi, hakikat ve Avrupa değerleri için bilgi savaşında verilen mücadeledir” dedi. Zelenskiy'nin basın sözcüsü Yuliya Mendel de kanalların Rusya tarafından finanse edildiğinin belirlendiğini ve “Ukrayna'ya karşı savaş araçlarından birine dönüştüğünü” öne sürdü. Mendel, “ulusal güvenliğin korunması” amacıyla yayın durdurma kararı alındığı ifade etti.

Çarpıcı bir bilgi de şuydu:

Ukrayna Gazeteciler Birliği Başkanı Sergiy Tomilenko ise mahkeme kararı olmadan kanallara yayın yasağı getirilmesinin “ifade özgürlüğüne saldırı” olduğunu söyledi. Yani, mahkeme kararı yoktu!

Peki bu operasyonları kim yapıyordu?

Zelenskiy'nin yakın arkadaşı, iş ortağı (Pandora Belgeleri'ne bakın), Güvenlik Servisi Başkanı (SBU) Ivan Bakanov…

Özgürlük mü dediniz? Yalan! Ukrayna'da televizyonlar kapatan, kendisi gibi düşünmeyenleri cezaevine atan ve “casusluk” suçlamasıyla operasyonlar düzenleyen “özgürlük”! Peki ya Türkiye?

Zelenskiy portresi yapamazsın!

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, 26 Şubat'ta “Ukrayna yazık etti Ukrayna'ya” dedi ve kıyamet koptu! “Özgürlükçü koro” sosyal medyada Özdil'i linç etmeye kalkıştı!

Ne dedi Özdil:

“… 1+1 televizyon kanalının sahibi, Ukrayna'nın en karanlık oligarklarından İgor Kolomoyskiy'di. Banka, petrol/doğalgaz, maden, havayolu şirketi, medya sahibiydi. Ukrayna'nın yanısıra İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşıydı, imparatorluğunu İsviçre'den yönetiyor, İsrail'de ve ABD'de yaşıyordu. Özel kuvvetlerden devşirdiği silahlı/maskeli özel birlikleri olduğu, rakiplerine baskınlar düzenlediği, cinayetlerle suçlandığı biliniyordu. Konuklarına gözdağı vermek için, ofisindeki dev akvaryumda köpekbalıkları beslediği biliniyordu. Beş milyar dolarlık hortumlama yaptığı için, Ukrayna'daki bankasına devlet tarafından el konulmuştu. Turuncu Devrim'i gerçekleştiren kadroların hamisiydi, Yuşçenko, Timoşenko gibi siyasilerin finansörüydü. Kuklaların ipini elinde tutan kuklacıydı. Şimdi de komedyenin (Zelenskiy) finansörüydü.”

Bu tespitlere, Zelenskiy portresinin yazılmasına bile tahammül edemeyen “özgürlükçü koro”! Bu koroyu düşündükçe 20 yıl öncesi gittim…

“Rusçu yazarlar” listesi!

Tarih 7 Mart 2002… İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'nca düzenlenen “Türkiye'nin Etrafında Barış Kuşağı Nasıl Oluşturulur?” konulu sempozyum…

Prof. Erol Manisalı'nın konuşmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç ayağa kalkar ve ‘yeni dünya' iddiasını şu cümlelerle anlattı:

“Öncelikle şahsi görüşlerimi açıkladığımı bilmenizi istiyorum. Manisalı Hoca'nın sözüne katılıyorum. Türkiye'nin yeni arayışlar içinde olması bir ihtiyaç. Bunun da en doğru yöntemi zannediyorum, Rusya ile birlikte, ABD'yi göz ardı etmeksizin mümkünse İran'ı da içerecek şekilde arayış içinde olunması. Türkiye, AB'den hiç yardım görmemiştir. AB, Türkiye'yi ilgilendiren sorunlara menfi bakıyor.”

Ve kıyamet kopar…

Orgeneral Kılınç'ın sözleri Rusya ve İran ile tüm dünya basınında büyük yankı uyandırır. En iyi tespiti Reuters yapmıştır: “Türkiye'deki saflar kesin çizgilerle belirlenmiş…”

Tuncer Kılınç “Ne ABD ne Rusya” çizgisini savunan ve Türkiye'de NATO'nun örtülü operasyonlarını anlatan, “Ilımlı İslam” diyenlere karşı çıkan çizginin temsilcisi olduğu için hedefe konuldu diğer yurtseverler gibi! Peki o “özgürlükçü koro” ne yaptı? “Özgürlükçü AKP” ile hareket etti ve Taraf, Zaman gibi gazeteleriyle “daha fazla gözaltı daha fazla tutuklama” çığlığı attı. Bugün sosyal medyada “Rusçu yazarlar” diye liste yapanlar da bunlar! Uyanık olun!