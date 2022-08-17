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Gazetecilikte sürpriz bitmez

Gazetecilik, halkın haber alma hakkı için yapılır. Haber değeri taşıyan bilgileri kamuoyuna aktarırken, gazeteci de birçok yeni bilgi öğrenir. Bu yeni bilgiler ise bazen umulmadık bir sürpriz eşliğinde çıkıp gelir.

Pazartesi günkü yazımla ortaya çıkan bir gelişme, bu mesleki gerçeği tazeledi.

Yazım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucu ortağı olduğu Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. adlı şirketin, Türkiye Sigorta A.Ş.'den acentelik aldığını, belgesiyle haber veriyordu.

(Çok karıştırıldığını ve sosyal medyada saldırı vesilesi olarak kullanıldığını gördüğüm için hatırlatalım: Kayıtlara göre, Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu, iki ayrı şirket var: Engin Sigorta ile Esigortan Acentelik.)

Soylu, Engin Sigorta'daki hissesini Mayıs 2022'de devretmişti. Ki onu da kamuoyu bu köşede öğrendi.

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Son yazım ise Esigortan Acentelik adlı diğer şirketle ilgili. Yazıdaki bilgiler, -tekrar vurguluyorum- her yurttaşın erişimine açık olan Ticaret Sicili kayıtlarına, yani açık kaynaklara dayalıydı.

Yazıda, bilgilerin yanı sıra; kamu görevi olan bakanlık ile özel sektör işinin bir arada yürütülmesinin ülkemizde çok kanıksandığı da bir yorum cümlesi olarak yer aldı.

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Bakan Soylu'nun avukatı, öğle saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Şaşırdım. Çünkü o gün, yani 15 Ağustos'ta çıkan yazıyı, 14 Ağustos'ta yazmıştım. O gün incelediğim Ticaret Sicili kayıtlarına göre de Soylu'nun kurucu olduğu Esigortan Acentelik A.Ş. ilgili en yeni kayıt 10 Ağustos tarihini taşıyordu. 10 Ağustos tarihli o kayıtta da şirketin Türkiye Sigorta A.Ş.'den acentelik aldığı bilgisi vardı. Yazdığım da bu konuydu.

15 AĞUSTOS'TA PAY DEVRİ İLANI

Soylu'nun avukatının açıklamasını görünce zaman kaybetmeden, Ticaret Sicili kayıtlarına baktım.

Şirketin sayfasında bir gün önce olmayan yeni bir kayıt durmaktaydı.

Ekrandaki 15 Ağustos (yani yazının çıktığı ve açıklamanın da yapıldığı gün) tarihli kayıt, “pay devri kararı” başlığını taşıyordu.

Karara göre Bakan Soylu; Esigortan şirketindeki 500 adet hissesinin 450 adedini Fatma Nur Eslem Soylu'ya, 50 adedini de Engin Levent Soylu'ya devretmişti.

Böylece Soylu'nun avukatının, “müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyeti ve şirket ortaklığının bulunmadığı” ifadesiyle, çok kısa bir süre önce gerçekleşen pay devrini kastettiğini anladım. Ama avukatın açıklamasında bu devir ve devir tarihiyle ilgili hiçbir işaret yoktu.

TÜRKİYE SİGORTA ACENTELİĞİ HAZİRANDA

Soylu'nun pay devrinin tarihi 3 Ağustos 2022. Bu kararın Ticaret Sicil Gazetesi'nde neden 12 gün sonra yayımlandığını bilmiyorum.

Ama Bakan Soylu hissesini 3 Ağustos 2022'de devredince, ne 18 Ocak 2021'de kurduğu şirketteki kuruculuk sıfatı ortadan kalkıyor ne de 3 Ağustos 2022'ye kadarki hissedarlığı. Bu bir yana.

Yapılan açıklama, yazımı yanlış bilgiye dayanıyor gibi yansıtıyor. Ama bu doğru değil. Neden doğru olmadığını da yine Ticaret Sicil'deki belgelere bakarak okurlara ve kamuoyuna izah edelim:

Esigortan Şirketi'nin Türkiye Sigorta A.Ş.'den acentelik aldığına dair karar 10 Ağustos'ta yayımlandı. Bu tarih, İstanbul Ticaret Sicili'nin tescil ve Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı tarih.

Kararın içeriğine baktığımızda, Türkiye Sigorta A.Ş.'nin, Esigortan Acentelik A.Ş.'ye sözleşme yapma yetkisi verdiği vekaletnamenin 27 Haziran 2022 tarihli olduğunu görüyoruz.

Sosyal medya hesabımda “yazımın arkasındayım” dememin nedeni bu.

Bakan Soylu, 27 Haziran 2022 tarihinde Esigortan A.Ş.'deki payını henüz devretmemişti. Başka bir ifadeyle, Türkiye Sigorta A.Ş ile acentelik ilişkisi kurma süreci Sayın Bakanın ortaklığı sürerken gerçekleşmişti.

Bu durumda pazartesi günkü yazım nasıl olup da gerçeği yansıtmıyor ve ben hangi ifadelerimle Bakan Soylu'nun kişilik haklarını hedef almış oluyorum?

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Son bir açıyı paylaşayım: Bizim hukuk sistemimizde, bakanlık görevi ile şirket ortaklığının bir arada sürmesine dair engelleyici, kısıtlayıcı bir hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla bu iki görevin/işin bir arada sürmesi, yasal olmasına yasal.

Bizi yönetenlerle ayrıştığımız nokta ise şu: Ülkeyi yöneten kişilerin, kamu göreviyle özel sektördeki işlerinin birlikteliği, her dönem kişilerden ve iktidarlardan bağımsız olarak haber değeri taşır. Ticaret Sicil kayıtları herkesin erişimine açıkken, bu kayıtların kamuoyuna duyurulmasından rahatsızlık duyulmasını anlamak güç.