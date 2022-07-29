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Sabiha Gökçen’de bir matruşka şirket öyküsü

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist işi kapsamındaki çatlamış bozulmuş, bu yanıyla kamu zararına yol açtığı tescillenmiş tünel güçlendirme işinin Kurban Bayramı öncesindeki hafta; 21/b usulüyle tekrar ihale edildiğini, maliyetin üçe katlanarak 2.5 milyar TL'yi aşan bu ihalenin saklandığını, adı pek duyulmayan bir şirketin kazandığını 10 gün önce yazdım.

İncelik şuradaydı: İdari yargı, DHMİ'nin bir yıl önce aynı konuda yaptığı ihaleyi, 21/b maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Dolayısıyla, hukuka saygılı bir idareden beklenen, yeniden ihale edilecekse, iptale konu bu usulün tekrar edilmemesiydi. Öyle olmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ihaleyi yine 21/b usulüyle tekrarladığını ve yaklaşık maliyetin üçe katlandığını yazdık. DHMİ'den olumlu olumsuz herhangi bir açıklama gelmedi.

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Yazımdan birkaç gün sonra; ihalenin verildiği firma adının Teknomel olduğunu, şirkete Demir Yumruk operasyonu kapsamında TMSF'nin el koyduğunu CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır duyurdu. İptal davasını açan şirketin Cengiz İnşaat'ın taşeronu olduğunu da belirtti. (Muvazaa olabileceğini kastediyordu) DHMİ'den ve bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığı'ndan yine açıklama gelmedi.

DOKUZ KİŞİLİK KAYYIM HEYETİ

Bugün iki yeni gelişmeden söz edeceğim:

DHMİ'nin 21/b yani şirket davet ederek yaptığı 2.7 milyar TL'lik tünel güçlendirme işinin ihale edildiği Teknomel'i şu anda dokuz kişilik bir kayyım heyeti yönetiyor. Karar 21 Temmuz 2022 tarihli Ticaret Sicil'de yayımlandı. Şirkete, TMSF yönetici ve hukukçularından oluşan şu isimler yönetim kurulu üyesi olarak atandı: Nevzat Avunç, Taner Yalçın, Osman Varol, Raşit Tütüncü, Evren Aşkın, İsmail Acar, Fahri Bakaç, Meral Özenç, Mine Terzi

ALTI YILDA DÖRT İSİM

Kayyım heyetinin yönettiği Teknomel Yapı, Demir Yumruk operasyonu öncesi tek ortaklı bir şirketti. Ortağın adı Çağrı Silahtaroğlu olarak geçiyordu. Altını çizelim: Teknomel, Sabiha Gökçen Havalimanı tünel güçlendirme ihalesinden iki hafta önce sermaye artırımına gitti. Şirket sermayesi 2 milyon 300 bin TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı. Teknomel başka şirketin isim değiştirmiş haliydi. O şirketin adı Raydem Yapı'ydı. Raydem Yapı ise Bestaş Yapı isimli bir şirketin unvan değiştirmesiyle yoluna devam etmiş. Bestaş Yapı, Mirfen İnşaat'mış. Mirfen İnşaat 2015 yılında İbrahim Erözdemir tarafından kurulmuş.

Kronolojik sırayla gidersek, 2015'ten 2022 yılına Mirfen, Bestaş, Raydem ve Teknomel olarak ünvanı ile ortakları dört kez değişe değişe giden; hem bu yönü hem de sermaye yapısı açısından büyük kamu ihaleleri açısından soru işaretleri içeren bir şirketten söz ediyoruz.

O şirket şimdi devletin yönetimi altında. Ama bu arada tünel güçlendirme işini “bu işi zaten bilen ve yapan üç şirketin yapacağı” konuşulmaya devam ediliyor.

DHMİ'nin ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bilgi/ yanıt vermediği, bu ayın ilk haftasında yapılan Sabiha Gökçen 2. Pist tünel güçlendirme ihalesi, artık TMSF'nin atadığı kayyım yöneticilerinin ilgi alanına giriyor olsa gerek. Teknomel'in 9 kişilik kayyım heyeti, dört kere isim değiştirmiş, ihaleden iki hafta önce sermaye artırımına gitmiş tek ortaklı bir şirkete nasıl olup da bu ölçekte bir ihale daveti gönderildiği sorularına bir cevap bulurlar mı dersiniz?

Bulurlarsa halkın parasını ilgilendirdiği için kamuoyunu da aydınlatırlarsa ne iyi olur.