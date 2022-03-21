Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Barça’dan sonra Antep!

Galatasaray, Barcelona'ya karşı çok ciddi bir performans ve savunma anlayışı ortaya koymuştu. Taktik ve oyun disiplinini mükemmel bir şekilde uygulamıştı. Antep'te neler olduğuna bakalım:

1- Ligde iddianız yoksa motive olmak çok zordur. Galatasaray'ın Gaziantep'e karşı hiç konsantre olmadığını, yüzde 50 performansla oynadığını, taktik ve oyun disiplini olmadığını söyleyebiliriz. Savunma ile forvet arasındaki mesafe Barcelona maçında 30 metreydi. Antep'te 70 metre!

2- Galatasaray'ın orta sahasındaki Berkan-Taylan-Morutan üçlüsü ne hücum ne de savunma yapıyorlar! Ne rakibi durduruyorlar ne de rakip ceza sahasına giriyorlar. Kaleye şut çekmiyorlar. Pas alışverişleri yok. Böyle bir orta sahası olan takımın maç kazanması imkânsız.

3- Galatasaray'ın forveti, tamamen Kerem'in performansına bağlı. Önde başka kimse yok. Ortada, santrforda 40 yaşındaki Gomis; iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kerem orta sahadan topu alacak, rakipleri geçecek, ya gol atacak ya attıracak. İyi de kardeşim, Kerem bir Messi değil ki…

SONUÇ olarak; tam kapasitesini ortaya koymadığı sürece Galatasaray maç kazanamaz. Çünkü Galatasaray'ın mevcut kadrosuyla, herhangi bir Anadolu takımının kadrosu aynı!