Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Maçın hakkı beraberlikti

TRABZONSPOR, zorlu Sivasspor deplasmanında 1 puanla yetindi. Nedenlerine bakalım:

1) Bordo-mavililerin büyük bir puan farkıyla önde oluşu takımda acayip bir rehavet yaratmış. Uğurcan'ın yediği gol tamamıyla bu rehavetin getirmiş olduğu hata. Abdullah Hoca ve yönetim, takımı motivasyon adına her maç şampiyonluk maçıymış gibi hazırlamalı. Her karşılaşma şampiyonluğa bir adım daha yaklaşma, bir engeli daha aşma düşüncesiyle lidere yakışır performans ortaya konmalı.

2) Trabzonspor, özellikle orta sahada çok yumuşak oyunculardan kurulduğu için rakibin oynamasına müsaade ediyor. Oyunun yönünü değiştirmesine fırsat veriyor. Ve rakip çok rahat pas yapabiliyor. Halbuki Dorukan, Bakasetas ve Hamsik orta alanda rakibe daha çok baskı yapmalı ve daha çok ikili mücadeleye girmeliler.

3) Cornelius ve Visca oyunda hiç yoklardı. Cornelius, rakip stoper gibi oynadı. Bütün toplar geri geldi. Bu yüzden Trabzonspor, hücum organizasyonlarında çok yetersiz kaldı. Ayrıca Visca'nın hiç hazır olmadığını, bu kadar kötü oynayabileceğini bu kadar çok kaptıracağını ve bu kadar güçsüz olacağını hiç düşünmemiştik. Ve bu iki oyuncunun sahada olmayışı Trabzonspor'u iki kişi eksik oynattı. Bir de Trabzonspor'da iki kanat da çok iyi çalışmadı. Sonuç olarak maçın hakkı beraberlikti, öyle de bitti. Hakem Mete Kalkavan kötüydü, yanlış kararlar verdi ve maçın temposunu düşürdü.