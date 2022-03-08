Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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İktidarın, seçim kurulu hakimlerini değiştirme hamlesi

Ne zaman yapılacağı konusunda bir kesinlik yoksa da muhalefet ‘erken seçim' çağrısını her geçen gün yenilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ısrarla seçimlerin 2023 yılında yapılacağını belirtmeye devam ediyor.

Yalnız belirtmekle kalmayıp, bu konudaki daha erken tarihlerle sert biçimde kapıları kapatıyor.

Zaman, şu an itibariyle iktidarın mı muhalefetin mi lehine işliyor, bilinmez.

Ne var ki Türkiye'nin, vatandaşın, halkın yararına işlemediği çok açık ortada.

Cumhurbaşkanının, bir taraftan seçimlerin öne alınmayacağını belirtirken öbür taraftan da zaman kazanmak istediği çok açık.

Yapılacak bir seçimi “garanti” görmeyen hangi iktidar, eliyle koltuğu bırakır.

Hazır, dünyada savaş rüzgarları eser, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyayı kasıp kavururken, iktidarın eline bir koz daha vermiş oluyor.

Nimet sayılacak bu politik atraksiyon fırsatını ele geçirecek iktidarın, “Bu savaş ortamında seçim mi olur? Etrafımız yangın yeri muhalefet seçim istiyor.” gerekçelerine de sığınması siyasi olarak beklenmez mi?

Zamanı belirleme hakkını kendinde gören hükümet bir taraftan da seçimle ilgili tüm kozlarını oynuyor.

Gelen haberlere göre, iktidar, Türkiye'deki tüm seçim kurullarını değiştiriyormuş. Yasa teklifi ile il ve ilçe seçim hakimleri ile ilgili kurul üyeleri zaten belli.

Neticede, “iki yıllık süresi biten ve görev değişiklikleri normal olan seçim kurulları yetkililerini değiştiriyoruz, diyebilirler ama işin aslı öyle değil.

Laf açılınca, iki yıllık görev süresinin bittiğini öne sürüyorlar ama görev süresi ile ilgili böyle bir sınırlama olmayan aralarında pek çok hakimin de bulunduğu seçim kurullarında Türkiye genelinde çok büyük çaplı değişikliklerde söz konusu…

Bana gelen bilgilere göre, Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek. Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek.

Toplam 81 il ve 960 ilçeden söz ediyoruz!

Yasaya göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hakimleri yapar.

Yasal olarak 2 yıl da bir seçim kurulları Ocak ayının son haftası yeniden oluşur. Geçtiğimiz Ocak ayında bu yenileme yapıldı.

Yemin yapıp göreve başladılar

Ama yeni yasa taslağında seçim hakimleri kıdeme göre belirlenirken, bu durum değişirse kıdem kalkacak

Seçim kurulu başkanlarını, HSK belirleyecek.

HSK'nın yapısı da belli!

Seçim barajı düşüren yasa teklifi bu tasarının içinde.

Bu tasarıları Haziran ayına kadar değiştirmeleri ve yasalaştırmaları lazım.

O zaman 2023 seçiminde bu yasa uygulanacak. Yani o zaman, seçimler değiştirilmiş yeni seçim kurulu başkanları ve iktidarın karar vereceği seçim barajıyla yapılacak.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul seçimlerinde, Seçim kurullarının ne kadar önemli roller oynadıklarını gördük.

Seçim sürerken değiştirilen kararlar, mühürsüz çıkan oyların geçerli sayılması, çöplükten çıkan oylar, seçimlerin iptal edilmesi gibi bir dizi olay yaşadık.

Anladık ki sandıktan ne çıkarsa çıksın, seçim sonuçları; seçim kurullarında belirleniyor!

Bundan daha açık olarak anlatılabilir mi?

Bence herkesin gözü kulağı, bu seçim kurullarının değiştirilmesi meselesinde olmalı.

Çünkü, siz ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kaderi buna bağlı!..