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Bak şu küffarın kızı kafirin yaptığına

Adı Soyadı: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria

Doğum tarihi: 2003

Hollanda krallığı tahtının varisi

Öyle saray ressamından olma, cariyeden doğma, yağdanlıktan sızma, sonradan bulma falan değil…

Asaleti, eğitimi, duruşu, onuru, gururu ve karakteri ile gerçek bir prenses

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Bugün 19 yaşından gün alan Hollanda tahtının varisi olan prenses Catharina iki yıl önce, yani daha 17 yaşındayken bakın ne yapmış?

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Hollanda kraliyet ailesinin doğum günleri geleneksel olarak Kloosterkek kilisesinde kutlanır.

Bu kilise kendi ayin biçimlerini kendileri belirleyen, kendi dilleri ile ibadet eden ama Papa’nın otoritesini kabul eden dünyada ki sayılı ibadethaneler den biridir.

Prenses 17 yaşını bitirmiş 18 yaşına girecektir.

Bu kraliyet ailesi için son derece önemli bir törendir.

Hollanda tahtının varisi olan prenses kanunen reşit olacak ve artık bundan böyle yapacağı her eylem ile kraliyet ailesini temsil edecektir.

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Resmen reşit olacak prensese geleneksel olan bir ödenek verilmesi gerekiyordu. Hollanda temsilciler meclisi geleceğin müstakbel kraliçesine, 2021 yılının aralık ay için 111 bin euro, 2022 yılı içinde 1,5 milyon euro ödenek ayırdı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte temsilciler meclisinin bu kararını bizzat açıklamak üzere Dam meydanında bulunan Amsterdam Kraliyet sarayına gitti.

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Başbakanı kral Willem Alexander, Kraliçe Beatrix ve müstakbel kraliçe Catharina Amalia karşıladı.

Başbakan prensese ayrılan ödeneği açıkladığında kral, kraliçe birbirlerinin yüzüne baktılar.

Başbakan Mark Rutte, Ödeneğin yeterli görülmemesi halinde temsilciler meclisine artırım için teklif yapabileceğini söylediği anda müstakbel kraliçe başbakana şöyle dedi:

“Ben bu ödeneği kabul etmiyorum. Bu para Hollanda vatandaşlarının vergileridir. Onlar bu parayı çalışarak kazandı ve kazandığı paraların vergilerini ödediler. Oysa ben çalışmıyorum. Bu parayı hak etmek için hiçbir hizmette bulunmadım. Hakkım olmayan bir parayı alacak olursam kendime saygı duyabilir miyim? Ben kendime saygı duymaz iken Hollanda halkından bana saygı duymasını bekleyebilir miyim? Lütfen bu ödeneği iptal ediniz. Bu mümkün değilse Hollanda hazinesine gelir olarak kaydediniz.”

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Sen ne yaptın küffarın kızı kafir Catharina

Senin hiç mi dünyadan haberin yok?

Günde 5 defa secdeye gidip hiçbir iş yapmadan 5 yerden maaş alan dini bütün Müslümanları duymadın mı?

Zamlarla inim inim inleyen fakirlerden alıp dövize endeksli hesaplar aracılığı ile zenginlere veren politikacıları görmedin mi?

“Bal tutan parmağını yalar”‘ “Çaldılarsa yol yaptılar köprü yaptılar” gibi güncel ve top one olmuş deyimlerden de haberin yok mu?

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Ya ne olur Catharina

Şu kafirliğinin fitre ve zekatını vermeyi ihmal etme

Çünkü öyle ihtiyacı olan toplumlar var ki

Sen çok yaşa sevgili Catharina

Sağlıklı yaşa

Bu alıntı öyküye ekleyecek tek kelime olabilir mi? Olamaz..! Zaten yönetimden giderken maliye bakanı sayın Albayrak durumu en iyi bildiği için, giderken bizleri “Allah'a” emanet etmişti. Kalın sağlıcakla.

SON SÖZ; Çoban yolunu kaybettiğinde sürünün bundan HABERİ OLMAZ. MACAR ATASÖZÜ