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‘Bana her şey seni hatırlatıyor!’

İçimin daraldığı şu günlerde arabada giderken radyoda Türk Sanat Müziği kanallarından birini açıp, biraz olsun ferahlamak istedim…

O da ne? Çıka çıka hangi şarkı çıktı dersiniz? “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor!”

Bu kadar da olmaz dedim ve başladım gülmeye. Arabada yalnızım. Çevreden görenler olduysa mutlaka “Yazık, arkadaş herhalde kafayı tırlatmış” demişlerdir. İnanıyorum ki sadece ben değil, bu şarkı büyük çoğunluğa da onu hatırlatıyor olmalı.

Değerli Okurlar; Aşağıdakileri Okuyunca Bakalım Sizler Kimi Hatırlayacaksınız?

-Ampul

-Rabia

-Kasımpaşa

-Bay Kemal

-Benzin

-Mazot

-15 Temmuz

-Gökdelenler

-Adalet Sarayı

-Dış güçler

-Ensar

-Göçmen

-Esed

-Sisi

-Katar

-BAE

-İsrail

-Rahip Bronson

-Yandaş

-Ayçiçek

-Yumurta

-Süt

-Ekmek

-Döviz

-Faiz

-Enflasyon

-Beşli

-Şehir Hastaneleri

-Köprüler

-Otoyollar

-Avrasya Tüneli

-Buzdolabı

-Saray

-Ayasofya

-La Fontaine Masalları

-Elektrik

-Doğalgaz

Şarkıyı duyup yukarıda yazılanları da her okuduğumda, gördüğümde, hatırlamamam için çözümler aramaya başladım. Çevremdeki insanları da tabii onlara çaktırmadan gözlemledim, anlamak istedim. Onlar da benimle aynı durumda mı diye. Gördüm ki durumları benden pek farklı değil.

Bir psikiyatr olan arkadaşımı aradım. Sanki, başka bir yakınımın şikayetleri gibi ona anlattım. Hekim kardeşimin verdiği cevap ”Anlattığınıza bakılırsa, arkadaşınız da uyku hali var” dedi.

Hekim arkadaşım bana, “Hocam, son dönemlerde bu yakınmalarla gelen hastalar inanılmaz oranda arttı. Bu hastalara nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz” diye sorunca “Mümkün olduğunca ilaçtan uzak terapi yapıp ayıltmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bazı hastalar, ilaçlara rağmen cevap vermiyor. Hastaların bu durumlarına bir hekim olarak çok üzülüyorum. Hastaya soru sorduğunuzda anlamsızca yüzünüze bakıyor, bir nevi çevreden kopuk. Hocam, sanıyorum, halkın büyük çoğunluğu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik problemlerin çaresizliği içinde paralize olmuş bir durumda.

Değerli Okurlar; Hekim arkadaşımın bu söylediklerinden çok ürktüm. Acı olan da, çevremde belli eğitim almış insanlarla konuştuğumda onların artık gazete okumadıklarını, haberleri ve siyasi programları izlemediklerini öğrenince inanın iyice panikledim.

Sonun da, ben de kendi kendime karar verdim. Yukarıda sadece bir bölümünü yazdıklarımı hatırlamamak için, belleğimi bir şekilde arındırıp kurtulmaya çalışacağım.

Sonunda şuna inandım ki, toplumun bu durumlardan kurtulup sağlıklı olabilmesinin tek çözümü, şarkının çağrıştırdığı beyefendiyi demokratik yolla sandıkta uğurlamak. Muhalefete Sesleniyorum BASKIN SEÇİM SONBAHARA KALMAZ.

DİKKAT !!!

Yeni seçim kanunu, bir yıl geçmeden uygulanmaz. O kanunun bir yıl geçmeden uygulanamaz olduğu gerçeği tamam, ancak unutulmamalı ki yeni seçim yasasındaki hakim atamalarının yapılacak baskın seçimde kullanılmasına hiçbir engel olmadığını çok değerli bir hukukçu dostum ifade etti. Yani uygulanabiliyor. PARMAK BOYASI UNUTULMAMALI!!!

SON SÖZ: “İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek içinse uyandırmak gerek.” TOLSTOY