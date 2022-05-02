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Biraz nefeslenelim

Değerli Okurlar; o kadar bunaldık ki ne, neden, niçin, nasıl sorularından hangisini anlamlandıracağımızı aramaktan. Sosyal medyada dolaşanlar, TV'deki haberler ve oturum programlarındaki gerekli gereksiz bir sürü tartışmalar, hele hele de son dönemde içimizi kavuran hukuk ihlalleri !!!

Tüm bu sıkıntılar içinde nasıl edelim, ne yapalım diye düşünürken gelin

bu güzel bayram gününde bir test yapalım.

Bakalım Gülmeyi Hatırlıyor Muyuz?

-Alo, oğlum neredesin?

-Tramvaydayım anne, geliyorum.

-Çıktın mı okuldan?

-Yok anne, tramvayı okula soktum, içinde bekliyorum.

Psikoloğa gittim, sorunlarım var dedim. Hepimizin var, geçer dedi. Şimdi daha iyiyim.

Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse, babaannem “Amin”diyor.

Eczaneden çıkarken “Tekrar bekleriz” lafı, beddua değil de nedir abi?

Bir erkeğin ne kadar tehlikeli olduğunu görmek için, maç izlerken kanalı değiştirmek yeterlidir.

Otobüste arkaya doğru yürüyelim diyen adama “Yürümek isteseydik otobüse binmezdik” diyen genci tebrik ediyorum.

Hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım, diyen ergene “Muska mı yazayım” diyen doktora saygılar.

“Derste hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocama, değişiklik olsun diye orta parmağımı kaldırdım. Dersten atıldım, mağdurum.

Mezarlık Girişinde; “Biz de gezerdik siz gibi, Siz de geleceksiniz biz gibi..” yazıyor.

Adam ölmüş, hâlâ laf sokuyor.

Doğru insanı bulduğunuzda, beni de çağırın ne olur. Neye benziyormuş şu, bi bakayım. Meraktan çatlayacağım valla

Doktora Gittim;

“Ağrı nerde?” dedi.

“Doğu Anadolu Bölgesi'nde” dedim.

Oksijen tüpüyle kovaladı beni!

Gence, sokakta mikrofon uzatılır. Kıbrıs nerede?

Karadeniz'de”

İyi biliyor musun, Kıbrıs'ın Karadeniz'de olduğunu?

Nasıl bilmem, ben askerliğimi orada yaptım!

Coğrafya dersinde, hoca öğrenciyi derse kaldırır. “Evladım, Süveyş Kanalı ile ilgili bildiklerini anlatır mısın?” der. Öğrenci, arkadaşlarına, tahtadaki atlasa bakar ve “Digitürk'te böyle bir kanal yok öğretmenim” der.

İyi ve Mutlu Bir Bayram Dileğiyle…

SON SÖZ: Güleriz, ağlanacak halimize. ANONİM