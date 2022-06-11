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Biraz olsun gerginlikten kurtulalım

Değerli Okurlar; ülkem insanı, ekonomik açıdan büyük sıkıntıda. Ülkemi yönetenler ise sanki bundan haberleri yokmuş gibi, devamlı ekranlardan pembe hayaller pazarlamaya devam ediyorlar. Bu denli sıkıntılar varken yetmezmiş gibi bir de her akşam TV kanallarında konularının uzmanı, donanımlı, alt yapıları olan değerli kişiler ve gazetecilerin karşılarında hiçbir özelliği olmayan, donanımsız kişi veya gazeteci geçinenler ile ortak programlar yapmaları inanın izleyicileri iyice çileden çıkarıyor.

Beyler lütfen; gerçek bilenler ve gerçek gazetecilerle ekrana çıkın. Böyle giderse izleyici kaybedeceksiniz. Benden söylemesi…

Bu sıkıntılar içinde biraz olsun soluklanıp, sıkıntılardan uzaklaşıp gerginliklerimizi birazcık olsun geçiştirebilir miyiz düşüncesiyle sizleri aşağıdakilerle baş başa bırakıyorum.

* Temel, sigarasını bir metre uzunluğundaki ağızlığa takıp içiyormuş. Neden?

Doktoru sigaradan uzak durmasını söylediği için.

* Temel, her gece yatmadan önce ayaklarına böcek ilâcı sıkıyormuş. Niçin?

– Ayaklarında karıncalanma olduğu için.

* Temel, hamile karısının çok su içmesine izin vermiyormuş. Niçin?

– Bebek yüzme bilmiyor diye.

* Temel, düşmanına tehdit mektupları yazarken eldiven giymiş. Neden?

– El yazısı tanınmasın diye.

* Milyarder Temel’in çocukları, derslerini villasının bahçesinde yapıyormuş. Sebep?

– Temel’e “Zengin adamsın çocuklarını dışarıda okut” dedikleri için.

* Temel, doktorun muayenehanesine kocaman fıçıyla girmiş. Niçin?

– Doktoru 6 ay sonra idrarınla birlikte gel demiş.

* Temel saçını ıslatmadan şampuanlıyormuş. Niçin?

– Şampuanın etiketinde “Kuru saçlar içindir” diye yazıyormuş.

* Atletizm şampiyonasına katılan Temel, doping yapmasına rağmen sonuncu olmuş. Neden?

– Çünkü, doping yaptığı anlaşılmasın istiyormuş.

* Temel, yeni satın aldığı arabasını kullanırken kahkahalarla gülüyormuş. Niçin?

– Zira dostları “Güle güle kullan” demiş.

* Temel, yeni aldığı ayakkabısını bir hafta giymemiş. Neden?

– Satıcı “Bir hafta kadar ayağınızı sıkar” dediği için.

Sağlıklı, mutlu hafta sonu dileğimle.



SON SÖZ: TÜM TEMEL'LER ÇOK YAŞASIN.