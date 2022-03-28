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Emperyalizm’e de savaşa da hayır!

Yazıma sizlerle önce bir düşüncemi paylaşarak başlamak istiyorum… Emperyalizmin doğusuna da, batısına da tüm yaşamım boyunca karşı durdum ve durmaya da devam edeceğim.

Değerli Okurlar; Ukrayna savaşı ile bir kez daha, vahşi batı emperyalizmi yüzünü gösterdi. Batı için tek şey var, o da kendi menfaatleri, demokrasi bile sadece kendileri için var. Her söze başladıklarında, gittikleri yere demokrasi ve özgürlük götürmekten bahsederler ama, girdikleri ülkeleri önce sömürürler. Sonra kan, gözyaşı bırakarak dönerler. Tarih boyunca da, bu böyle olmuş ve olmaya da devam ediyor. Son dönemde başta ABD ve İngiltere, son kurban olarak Ukrayna'yı seçtiler. 2014 yılında yapılan bir seçimle iş başına getirdikleri komedyeni, menfaatleri uğruna Rusya'nın önüne günah keçisi olarak attılar.

Batılı Emperyalistler 2014'ten başlayarak Ukrayna'ya silah yardımı yapıyorlar!

Seni gelecekte NATO'ya alacağız avutması ile, bugüne kadar getirdiler. Derken, o gün geldi ve düğmeye bastılar. ABD “biz vazgeçtik NATO'ya almıyoruz” deseydi bu savaş çıkmazdı. Demedi!!..

Bir aydır ülke bombalanıyor. Yüzlerce insan ölürken, üç milyon insan da batılı ülkelere sığındılar. Ukrayna tam bir çöküşte. Komedyen başkan her türlü barışa hazır ama, ABD bu işi kolay kolay bitirtmeyecek. Çünkü bu hesabın ikinci bölümü var. O da, tek kurşun atmadan Rusya'yı ekonomik açıdan çökertmek. Bu arada, olan Ukrayna halkına oluyor ama kan ve gözyaşına doymayan batı, savaşı devam ettiriyor. Onlar için sadece kendi menfaatleri var. Kan, gözyaşı onları ilgilendirmez.

ABD bu savaşta bir taşla bir kaç kuş vurmayı hedefledi ve elde etti.

ABD'nin bir tür askeri gücü olan NATO, giderek eski etkinliğini kaybediyor. Zira, AB de artık, NATO gerçeğinin yavaş yavaş bittiğinin farkında. Bu nedenle de, kendi aralarında AB ordusu kurmak istiyordu. İlerleyen dönemlerde, AB ile Rusya arasında sıcak rüzgarlar esmeye başlamıştı. Bu da ABD'yi rahatsız etti. Amerika bu savaşla, NATO'yu dirilttiği gibi, Avrupa'nın da yeniden silahlanmasını sağlıyor ve AB'nin, Rusya ile uzun yıllar iyi ilişkiler içine giremeyeceğini biliyordu.

Rusya, uygulanan katı ambargo ile hırpalanıyor ve bazı gıda maddelerine ulaşmakta zorlanan halk Putin iktidarına karşı eylemlere başlıyordu.

Rusya, aslında yıllardır batının Ukrayna üzerinden neler yaptığını görüyor ve NATO toplantılarında da sık sık bunu dile getiriyordu. Rusya'ya göre Ukrayna'yı, NATO'ya alacağız söylemi bardağı taşıran son damla oldu. Rusya'nın ısrarla buna karşıyız, kabullenemeyiz demesine karşın, hiçbir siyasi deneyimi olmayan komedyen başkan, NATO'ya gireceğini söylüyordu. Artık Rusya için yapılacak tek şey kalmıştı, SAVAŞ.

Rusya, batıda NATO tarafından kuşatıldığını bunun son adımının Ukrayna olacağı ve Karadeniz'in de bir NATO denizi haline getirilerek iyice kuşatılacağını gördü ve bu savaşa girişti. Sonuçta kabak Ukrayna'nın başına patladı, daha doğrusu patlatıldı.

Şimdi Soru Şu; Savaş ne zaman bitecek? Onun takvimi, ABD ve İngiltere’nin elinde. Şu an da tek hedef Rusya'yı hem batı ile tamamen koparmak, hem de ekonomisini torpillemek. Şimdi, zavallı komedyen kıvranıyor. O da batılı Emperyalistleri anladı ama iş işten geçti…

ABD, yıllardır bu oyunu oynuyor. Ukrayna'yı da NATO'ya alarak sadece Rusya'yı değil, Türkiye ve Kafkasları da çevreliyordu. 1974'te Kıbrıs çıkarması ile bizi ambargo ile cezalandıran ABD bizi Suriye belasına bulaştırmakla da kalmadı, güneyimizde ise katil sürüsüne bir Kürt devleti de kurduruyor. Sözüm ona, ABD müttefikimiz ve biz NATO'ya üye bir ülkeyiz.

ABD Bu Savaşla Bakın Neler Elde Etti!

Rusya-AB yakınlaşmasını önledi.

Rusya ile AB arasında, yıllar sürecek nefret tohumu ekti.

AB’nin, ordu kurmasını önledi.

AB’nin Amerika'dan silah almasını mecbur bıraktı.

Euro-Dolar karşısında erimeye başladı.

ABD, kendi petrol ve gazını iki katı fiyatına satmaya başladı.

Rusların 1.5 trilyon Dolar değerindeki varlıklarına el koydu. Rusya’nın askeri gücünü zayıflattı ve bunların hepsini tek kurşun atmadan başardı. Şu gerçeği hiç unutmamak gerekiyor. Amerika, her ülkede bulduğu kuklaları kullanmayı hep sevmiştir. Bu emperyalistler, her şeyi sadece kendilerine yontarlar. Bunların dostluğu, sadece menfaatleri olduğu süredir. Bunlarla asla bireysel değil, devletler arası ilişkilerle görüşülmelidir. Bu Ukrayna örneği gelişmekte olan ülke yöneticileri için son derece önemli bir örnek değil aynı zamanda ders olmalıdır.

Ne dedi Büyük ÖNDER? ”YURTTA SULH CİHANDA SULH”

SON SÖZ: Büyük devletlerle ilişkiye girmek, Ayı ile yatağa girmeye benzer. İSMET İNÖNÜ