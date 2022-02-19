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Hem seni hem siyasetini hem de esprilerini özledik

Bu tatil gününde siz, değerli okuyucuları biraz olsun içinde bulunduğumuz karamsar havadan kurtarmak istiyorum.

Halktan biri gibi yaşayan, örnek insan ve örnek bir siyasetçiye dair anekdotları sizlerle paylaşıyorum.

“Siyasetin beyefendisi, Erdal İNÖNÜ’ye bir gün, hiç sıcak bakmadığı siyasete neden girdiğini sorarlar.

Yanıt müthiştir: ”Ülkemi benden daha kötüleri yönetmesin diye.”

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Kendisini sinema çıkışında yakalayan bir gazeteci sorar:

– Sayın İnönü, sizi bu sıralar sinema salonlarında göremiyoruz pek?

– Tabii göremezsiniz, sinema salonları karanlık oluyor.

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Evde “Erdal yetiş, fare var!” diye çığlığı basan eşine gayet sakin biçimde şu cevabı vermiştir:

– Bana ne Sevinç, ben kedi miyim?

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Seçmenlerden biri seçim otobüsünün önüne atılır ve Erdal İnönü’ye hitaben “Ölürüm yoluna” diye haykırır. Erdal İnönü cevap verir:

– Dur, ölme. Bir oy bir oydur.

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SHP Genel Başkanlığı döneminde diğer sol parti liderleri ve bürokratlarla bir restorana gider. Garsonun “Bir şey almak ister misiniz, efendim” sorusu üzerine cevap verir:

– Teşekkürler biz birbirimizi yiyeceğiz.

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Kars ve Van mitinglerinden Ankara’ya dönüyordu. Sivas üzerinde

uçağın pilotu açıkladı:

– Efendim Ankara semaları kapalı. Kirli bulutlar var. İnişimiz çok güç olabilir. Ön koltukta gazete okuyan İnönü cevap verdi:

– Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ankara Belediye Başkanı Karayalçın çok çalışkandır. O kirli bulutları hemen temizler!

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Hayatının her döneminde demokrasi kuralları içinde çoğunluğun kararına saygı gösteren Erdal İnönü`nün sigaraya tahammülü yoktu. Parti Meclisi toplantılarının duman altında yapılmasından da oldukça rahatsızdı. Bir gün ani bir kararla Parti Meclisi'nde sigara içilmesini yasakladı. Ezici çoğunluklarına güvenen tiryakiler, bu kararın oylanmasını istiyorlardı. İnönü önce bir salona baktı ardından da lider olarak nihai kararını açıkladı:

– “Antidemokratik kararlarda oylama yapılmaz.”

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Erdal İNÖNÜ bir gün İstanbul’da taksiye binmiş.

Şoför:

“Sen ne kadar Erdal İnönü’ye benziyorsun” demiş.

“O, benim” diye cevap vermiş Erdal Bey…

Şaşırmış taksi şoförü…

“Yahu” demiş, “…birisi daha var. Harbiye’nin oralarda dolaşıyor.

O da aynı Erdal İnönü”.

Bunun üzerine Erdal İNÖNÜ, espriyi patlatmış:

“O da benim….!”

O siyasete ESPRİLER katan bir FİZİK profesörüydü… “

Keyifli anlar geçirebileceğiniz bir tatil günü temennisiyle.

SON SÖZ: SİZİ YIPRATAN İNSANLARDAN SESSİZCE UZAKLAŞIN. ALBERT CAMUS