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Kemal bey bunlarla da helalleşecek miyiz?

Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, 2023'te “100 yıllık bir hesaplaşma” olacak diyor.

Çorum Valisi, Belediye Başkanı, şehrin AKP'li Milletvekili, Hitit Üniversitesi Rektörü ve Atıf-Der Başkanı vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf'ı mezarı başında andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Valisi'nin, Cumhuriyet'e ihanet eden bir hainin mezarı başında okuduğu Fatiha'yı kim ve neyin adına okumuş olduğunu siz değerli okurların yorumuna bırakıyorum.

Sizler bu ülkede Cumhuriyet'in ve demokrasinin her türlü nimetlerinden yararlanıp bu mevkilere gelecek, sonra da Atatürk ve Cumhuriyet'le hesaplaşma cüretini göstereceksiniz.

Saklanmayın, açıkça ortaya çıkın da görelim!.. Çevreden sesler yükselince anında bir şeyler uyduracaksınız. Hadi iyisin, yapılacak ilk seçimde yerini garantiledin.

Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı bazı gafiller bu ve buna benzer söz ve eylemlerde bulunurken, vatan hainlerinin mezarı başında Fatiha okunurken, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sessizliğini içime sindiremiyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise bu söylem ve eylemlere karşı halen “Helalleşelim” deme ihtimali var mı çok merak ediyorum.

Değerli Okurlar; yurttaş olmayı değil ümmet olmayı yeğleyen, ilim ve aydınlık karşıtı bu gerici tipler tarih boyunca hep vardı. Cumhuriyet'e gelinceye kadar yaşanan aydınlanma karşıtları eylemlerini kısaca anlatan alıntı bir öyküyü sizlerle paylaşıyorum.

“Bu coğrafyadaki kavga yeni başlamadı.

Bin yıldır devam ediyor aslında.

Bugün yaşananları kavrayabilmek için bu coğrafyadan bin yıl önce başlatılan kavgaların kökenlerini bilmek gerekir

Bu kavga aklı esas alan

İbn-i Rüşt ile akıl yerine vahyi esas alan pozitif bilimleri ve felsefeyi reddeden Gazali arasında bin yıl önce başladı.

Bu kavga resmi yasaklayan anlayışa rağmen ilk kez kendi portresini yaptıran Fatih Sultan Mehmet ile O’nun resmini günah diye kaldıran oğlu II.Bayezid’ın kavgasıdır.

Bu kavga dönemin en modern rasathanesini yapan Takiyüddin ile bu rasathaneyi günah sayarak bombalatan Kadızadelilerin kavgasıdır.

Bu kavga “Türkiye’de ilk çağdaşlaşma atılımını

başlatan Sultan II.Mahmut

ile O’na gavur padişah diyenlerin kavgasıdır.

Bu kavga Türkiye’de modern eğitimin öncülerinden Şemsi Efendi ile O’nun Selanik’te açtığı okuluna

baskın düzenleyerek

“Gavur icadı” olarak

gördükleri ders araçlarını

sokaklara fırlatanların kavgasıdır.

Bu kavga Tanzimat’la başlatılan çağdaşlaşma

sürecini devam ettiren

irade ile bu iradeye

başkaldırı olan 31 Mart

Olayını başlatan Derviş Vahdeti Gurubunun kavgasıdır.

Bu kavga Kurtuluş Savaşı’nın Önderi

Mustafa Kemal Paşa ile

emperyalist güçlerle

işbirliği içindeki Damat

Feritler'in, Gazi’ye ölüm fetvası veren Şeyhülislam

Mustafa Sabri ile Gazi’nin

safındaki Börekçizade’nin

kavgasıdır. Bu kavga Osmanlı’nın

küllerinden doğmuş çağdaş bir ülke yaratmak

üzere Cumhuriyet’i Kuran ve devrimleri gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile

karşı devrimcilerin kavgasıdır.

Bu kavga Cumhuriyet’ten

yana olanlarla Hilafet

ve hanedan taraftarlarının kavgasıdır. Bu kavga Menemen’de

katledilen, Kubilay ile O’nu katleden Derviş Mehmetlerin kavgasıdır.

Bu kavga “Hayatta en hakiki yol göstericinin

‘Bilim ve Akıl’ olduğuna inananlarla kurtuluşu

akıl dışı yollarda şeyhlerde

şıhlarda arayanların kavgasıdır.

Bu kavga “Fikri hür vicdanı hür, irfanı hür” kuşak yetiştirmek isteyenlerle

itaatkar kullar yetiştirmek

isteyenlerin kavgasıdır.

Batı 15. asırda başlattığı

Rönesans ardından gelen

bilimsel devrim ve aydınlanma devrimleriyle

bu kavgayı çoktan bitirdi.

Ancak bu kavga bizim coğrafyamızda bitmedi, bitmeyecek görülüyor.

Yüce Tanrı bir ülkeye her

dara düştüğünde yeni bir

ATATÜRK göndermez.”

SON SÖZ: NUTUK ATANLARIN DEĞİL, NUTUK YAZANLARIN İZİNDEYİZ. ANONİM