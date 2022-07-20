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Kıbrıs Barış Harekatı anısına

Barış Manço'nun 1979 yılında meşhur ettiği Mehmet Ağa aslen Karamanlı bir Toprak ağasıyken, Osmanlı Dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir tarla vererek “Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka iş ver biz de sana toprak bağışlayalım. Hayvancılık ve tarımı geliştir” derler…

1810-1920 tarihleri arasında yaşamış, Karaman'dan Kıbrıs'a 5 kardeşini de alıp gelmiştir. Yörük Türkmen'dir…

Kıbrıs'taki köyünün adının Göçeri olması, Yörüklerin konar göçer hayatından gelmektedir. Yörükler köyü de derlermiş Göçeri köyüne…

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Devlete söz verdiği gibi tarım ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır, iş verir büyük bir aile olur…

Zamanla 3 bin dönümden fazla toprağa kavuşur. Kavgalıları barıştırır, bekarları evlendirir, eşyalarını hediye eder, ev verir, en az da birer dönüm toprak bağışlarmış.

Fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez, yer içer, tüm hesapları Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya yazdırırlarmış.

Ağa her Cuma namaz öncesi esnafı dolaşır, halkın borçlarını ödermiş. Kendi gibi gönlü de zengin bu ağa malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından, yokluk içinde ölmüştür.

Torunları hala Girne, Dikmen Beldesi, Göçeri Köyü'nde yaşamaktadır.

Barış Manço anlatıyor; Kıbrıs'a gittiğim zaman bu mezarı arayıp buldum. Beni çok üzen konu ise, Mezarın sahipsizliğiydi. Kabri aradığımı taksiciye söyleyince, Öyle bir bakış attıki anlatamam. “Abi ben yıllardır burada taksiciyim, böyle bir mezar duymadım' demiştir.”

Gittiğimiz köyde, bir amcaya denk geldik ve sorduk. Taksicide kulaklarıyla duydu ve amca da, aynen böyle diye doğruladı ve bize mezarı şu karşı tepede diye gösterdi.

İşte bu hikayeyi 1971'de Kıbrıs'a gittiğinde duyan ve araştıran Barış Manço, Kabri ziyaret eder fakat çok bakımsızdır. (1977)

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yapar ve sonrasında, Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır (1982).

İşte o harika şarkının kaynağı, bu hayat hikayesidir Şimdi sözlerinin daha bir anlamlı olduğunu fark edeceksiniz.

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Yaz Dostum

Güzel sevmeyene adam denir mi?

Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi?

Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bez için.

Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?

Yaz tahtaya bir daha,

Tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet Ağa,

Bir gün öder hesabı.

Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile.

Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile.

Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu.

Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile.

Yaz tahtaya bir daha,

Tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet Ağa,

Bir gün öder hesabı.

Yaz dostum, Barış söyler kendi bir ders alır mı?

Yaz dostum, su üstüne yazı yazsan kalır mı?

Yaz dostum, bir dünya ki haklı haksız karışmış.

Yaz dostum, boşa koysan dolmaz dolusu alır mı?

Yaz tahtaya bir daha,

Tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet Ağa,

Bir gün öder hesabı.(Alıntı)

Halk bilimi, kültür, ve müzik ancak böyle güzel birleştirilebilir. Bunu en iyi yapanlardan biri Barış Manço idi. Hem hikayedeki Mehmet Ağa'nın, hem de büyük kültür adamı Barış Manço’yu rahmetle anıyorum.