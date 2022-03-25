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Laiklik olmadan demokrasi olmaz!

AKP iktidarı ve artık iyice tadı kaçan tek adam rejimini değiştirip, parlamenter sistemi yeniden kurmak için bir ittifak kuruldu. “MİLLET İTTİFAKI”.

Muhalefetteki Altı Parti; CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve DP bir araya gelerek, ülkenin her açıdan zor günler geçirdiği bir dönemde böyle bir ittifakın oluşması halkın moral-motivasyonu açısından da son derece önemli idi. Başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener olmak üzere, tüm katılan başkanların büyük katkıları oldu ve olmaya da devam ediyor. Her partinin belirlediği uzman kadroların aylarca çalışıp hazırladıkları raporlar, yapılan bir toplantı ile genel başkanlar tarafından imzalanarak kamuoyuna sunuldu. Gelecek günlerde, Sayın Babacan'ın ev sahipliğinde tekrar genel başkanlar bir araya gelecekler.

Her şey iyi giderken, Sayın Babacan'ın tümüyle hain bir örgütün kurguladığı, uydurulmuş Ergenekon ve Balyoz davalarının sonuçları için “Hepsinin de suçsuz denilmesine karşıyız” demesi toplumda yadırgandı. Balyoz ve Ergenekon'un kurgu olduğu ve Türk Ordusu'nun vatansever ve çok değerli komutanlarına mahkumiyet kararları veren, o FETÖ'cü hainlerin hepsi ya mahkum ya da kaçak değiller mi?

Bu hoş olmayan söyleme karşın Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sessiz kalması da bir cevap olsa gerek. Sayın Kılıçdaroğlu “helalleşeceğiz” dediyse bu kadar da değil!..

Sayın Babacan, demokrasi yolunda büyük emekle oturduğunuz o masa, gelecek Türkiye'si için çok değerli. Sizler, gelecekte devlette üst düzey yönetim görevlerinde yer alacak önemli siyasi kişilikler olduğunuz için söylemlerinize özen göstermelisiniz. Masaya otururken her türlü parti ilkelerinize sırtınızı dönerek, aydınlık bir Türkiye ve parlamenter sistem dediniz. O nedenle gerginlik yaratacak konulara, azami özen gösterilmesi gereği son derece önemlidir.

Altılı Masada 1921 Anayasası Gündeme Geliyor

Beyler, 1921 Anayasası, “Teşkilati Esasiye” kanunudur, Anayasa değildir. O zamanlar Cumhuriyet kurulmadığı gibi, resmi dil ve başkent ifadesi de yok. Yani meclisin çalışabilmesi için bir tür geçiş kanunu. Bu altılı masa kurulurken, mecliste temsil edilen partilerin masaya davet edilmemesi kamuoyunda da ciddi bir eleştiri konusudur. Bunun için kısa sürede bir çözüm bulunması, demokrasi açısından da bir kazanım olacaktır. Amaç sen ben değil, Demokrasi'den yana olan tüm kesimler kucaklanmış olacaktır.

Yeni seçim tasarısı yasalaşırsa, ittifakın içinde nasıl bir yapılanma olur bilinmez. Ancak, bu seçim Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli! Bu serüvende, HDP ve Memleket Partisi de asla unutulmamalı ve dirsek temasında bulunulmalıdır. Kim ne derse desin, HDP Anayasal bir gerçektir. TBMM'de temsil edilmektedir. HDP, artık şunu iyi anlamış olmalı ki, Türkiye partisi olma gereği artık kaçınılmazdır. Masa, bu durumları göz önüne aldığında, HDP'yi bebek katillerine karşı güçlendirecek ve hep birlikte kucaklaşacağız.

Sandık güvenliği konusu ve şimdiden parti gözlemcisi avukatlarla, profesyonelce anlaşıp belirlenmelidir. Parmak boyası için her türlü girişimde bulunulmalı. Sandıklara sahip çıkılarak kazanılan İBB seçimlerindeki sahiplenme, yapılacak seçim için çok önemli bir örnektir.

Anketlere çok fazla güvenip rehavete kapılmamalı, ciddi olarak seçime daha güçlü birlik ve beraberlik içinde olunduğu resmi verilmelidir.

Yurttaş Diyor Ki; deklarasyon tamam. Ama beklenti kısa sürede bu yokluk ve yoksulluklar, hak, hukuk, adalet konusunda neler yapılarak bu badirelerden nasıl çıkılacağı anlaşılır ve kesin bir dille tüm ülke sathında anlatılmalıdır.

Millet İttifakının Türkiye'nin parlamenter demokrasiye geçişindeki emekleri, çok değerli olduğu gerçeği demokrasi tarihinde yerini alacaktır.

Sonuna kadar devam, haydi TÜRKİYE

SON SÖZ: “Herkesin bir planı vardır. Ta ki ağzına yumruğu yiyene kadar” MIKE TYSON