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Önlem almazsak bedeli ağır olacak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, Suriye sınırından geçen sığınmacılar ve onların çocukları ile ilgili, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok sıkıntılı sağlık sorunları yaşayacağı iddiasında bulunuyor ve şöyle diyor…

“Bir çocuk doktoru olarak size söylüyorum;

Ülkeye 4,5 milyon Suriyeli doğurgan çift almakla beraber 1 milyon 800 bin aşısız, bazı kaynaklarda 2 milyon Suriye uyruklu çocuk aldınız…

Ülkemin son 30 yılda emek emek, ilmik ilmik yapılan demografik aşı haritasını değiştirdiniz…

30 yıldır görülmeyen, kızamık hastalığını hortlattınız. Türk çocukları, 30 sene sonra kızamık geçirir oldu…

İlk olarak batı Şeria ve Gazze'den kontrolsüz geçiş suretiyle el, ayak, ağız hastalığı hortladığında bakanlığı uyarmıştım. O dönemim Sağlık Bakanı, kısa bir çalışma başlatmıştı…

Sonra, Suriye faciası ile olay kontrolsüz bir hale geldi ve ülkenin aşı politikasının ruhuna el Fatiha okudunuz…

Yine 30 yılda sıklığı elimizde sağlıklı bir veri olmadığına göre 1000‘de 2'ye düşen su çiçeği hastalığını, yüzde 100 de 4'e fırlattınız…

Elde ettiğimiz (yani sıfırladığımız) el, ayak, ağız hastalığını 10.000 (on binde 1 görülürken) yüzde 2 görülür hale getirdiniz…

Ölüyü hortlattınız…

Bunlar tehlike belirticisi rakamlardır. Bu sektörde çalışanlar iyi bilir…

Sınır kapılarında aşı yapmak, 1,5 milyon çocuk geldikten sonra aklınıza geldi. Ama elimizde veri yoktu ve buda başarılamadı…

Önünüze geleni ülkeye aldınız…

Almayın demiyorum, ama kontrollü alınız. Böylece aşılanmış çocuklar ve aşılanmamış çocuklarla, aşılanmış olanlarında immün (bağışıklık) sistemi bozuldu. Bu hiç bir ülkenin yaşamaması gereken, büyük bir hatadır!

Size söylüyorum Sayın Sağlık Bakanı! Biz, 50 yıl bu hastalıklarla tekrar mücadele edeceğiz…

Kim için…?

Ne için…?

Ne adına…?

Benim çocuklarımın bahar yaşadığı bu iklime, kontrolsüz 2 milyon aşısız çocuk sokarak ülkeyi 50 yıl öncesine götürdünüz. Bunun acı faturasını, Türk çocukları daha sonraki yıllarda ödeyecek…

Ya siz ne ödeyeceksiniz???

Ben ülkemin meftunu, aşığıyım. Gerçek budur ve benim halkım, bu gerçekleri bilmelidir!”



SON SÖZ: “Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir.” SENECA