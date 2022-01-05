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Ben ağlarım ikimizin yerine

Enflasyon rakamlarına değinen Erdoğan “Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz” dedi. Bak o konuda enflasyona ben de çok kırgınım…

Vazo kırılınca üzülürsün anlarım ama millet fakirleşince kederlenmek niye? Senin suçun ne? Neyse yıpratma kendini… İncinme…

Ekonomistsin her şeyden önce… Kitabını yazdın. Başkanlık sistemi gelince alacaksın yetkiyi… Nasıl uğraşılırmış faiz ile döviz ile… Göstereceksin millete…

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Keşke “Türkiye ekonomisi iyi durumda, dünyanın haline baksana” demekle olsa… İşin kötü tarafı kendileri de inanıyorlarbu anlattıklarına…

Peki, neydi ki fakirleşmenin sebebi? Yüksek enflasyonun hikmeti? Tabii ki nas falan değildi… Keyfine faiz indirmeye başladılar. Bir şey denediler, başaramadılar. İpin ucunu kaçırdılar.

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Enflasyon 2001 krizinden bile kötü halde… Nedeni, ekonomide bilinen gerçeklere inat faiz düşürünce her şey düzelecek ya kendi kendine diye acayip bir düşünce…

Dünyada faiz sebep enflasyon netice diyen bir ekonomi öğrencisi bugüne kadar mezun olamadı. Ve bizde ülkenin resmi sloganı…

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Ekonominin durumu ortadayken yanlışta ısrar etmelerinin literatürde ismi var… Pygmalion etkisi… Bir kavrama, insana olan beklentileri algıya dönüştürerek gerçekleştirme…

Hani 40 defa söylersen olur denir ya o hesap… Yalnız bizdeki fark, ekonomi iyi olmaktan çok uzak…

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Pygmalion denen arkadaş bir heykeltıraş… Bir gün afyon kaymağı mermerden bir kadın heykeli yapıyor. Adını Galatea koyuyor…

Adam uçmuş… Kendi yaptığı heykele aşık oluyor. Olur tabii… Kadın sadece taş gibi değil, bildiğin taş! Taş olmak için annesine babasına falan da el kaldırmamış, adam bizzat yapmış…

Gidiyor aşk tanrıçası Afrodit'e… Onu canlandırmasını istiyor çakal…

Afrodit kuvvetle muhtemel, istediğini yapmazsam bu maymundan dönme bana yazmaya başlardiye düşünüp heykele can veriyor. Adam resmen ekmeğini taştan çıkartıyor.

Hikaye, bir durumu olduğu gibi kabullenememe kompleksi olarak geçiyor literatüre…

Yani bizim ekonomi kötü mü? Hayır! Krizde mi? Ne alakası var? Ya faiz? O enflasyonun sebebi… İyi de bu gerçek değil, mitoloji… Sahi antik Yunan'da ne kadar alıyordu asgari ücretli?

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Faizden para kazanan var mı ki yüzde 36 enflasyon oranıyla? Kaçtan yatırırsa yatırsın zararda… Faiz düşürülmeden önce yüzde 16 ile verilen kredilerin faizleri şu an yüzde 27'lerde… O da herkese değil bankaların elini öpene…

Neyimiz varsa katlanıyordu, katlanan sefalet katsayısı oldu. “Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız” diyor ama kim çalkaladı söylemiyor. Ülke cümleten köpük banyosu yapıyor!