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Dünya 20’den büyüktür!

Erdoğan, “Ekonomide ilk 10'a girmemiz 2023 seçimlerine bağlı” dedi… Haklı! Eğer mevcut yönetim ile devam edilirse ilk 20'ye bile geri dönmemiz imkansız neredeyse…

Aslında son 20 senedir ülkeyi Seda Sayan yönettiğinden bana mantıklı geldi. Hatta iyi çocuk olursam Şirinleri görebileceğime de beni ikna etti.

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Oysa bunu herkese değil, kendi seçmen kitlesine söylüyor… Faiz sebep, enflasyon sonuç diyen birinin ekonomiden anlamadığı, hiçbir şeyi düzeltemeyeceğini biliyoruz ama hâlâ buna inanan milyonlar var bu ülkede?

Türkiye tarihte dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine hiç bu kadar uzak olmamıştı. Acaba tersten mi haklı çıkmaya çalıştı?

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1976 yılında Süleyman Demirel zamanında Türkiye zaten 17'nci büyük ekonomiydi… Bülent Ecevit ile 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseldi… Sonra hep o iki sıralama arasında gitti geldi.

Taa ki kendisi Türkiye'yi 21'inci sıraya düşürene kadar! Bu saatten sonra bizim ilk ona girmemiz yerine ilk 10'un bize girmesi daha olası sanki…

“Dünya 5'ten büyüktür” söylemi artık “dünya 20'den büyüktür” şekline evrildi…

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Tekrar edeyim… Bu satırları okuyan hiç kimsenin ömrü yetmeyecek ilk 10'a girdiğimizi görmeye…

Mucize olur da girersek diye, Türkiye'nin dört bir köşesinde bütün hesaplar benden o gece… Adam değilim, tek bir kuruş ödetirsem kimseye… Not düşülsün tarihe!

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Ellerindeki medya gücü ile hiçbir şey yokmuş gibi göstermeye çalıştıkları ekonominin “dünyadan iyiyiz” dedikleri haline iyice bakmalı…

Sahi Türkiye'nin kaderini değiştirecek neyin olması bekleniyor?

Yıllardır, araştırma, geliştirme, üretim, teknoloji, tarım ve sanayiye yatırım yapmayıp parayı betonun 50 tonuna gömersen geleceğin son nokta burası…

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Gelelim matematiğe… Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 6 büyüme gerçekleştirse bile yetmez!

Türkiye'nin önünde yer alan 20 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmiyor!

Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 15 lirada kalırsa… Yine yeterli gelmiyor 10'uncu sıraya!

Bu mucizevi koşullar gerçekleşse bile Türkiye ancak 14'üncü sıraya yerleşiyor. Peki, Türkiye'nin ilk 10'a girmesi nasıl 2023 seçimlerine bağlı oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!