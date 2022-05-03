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Şahap Kavcıoğlu vs. Nureddin Nebati

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enteresan bir çıkış yaptı. Ya da yapmaya çalıştı. Yaptı mı? Yapmış olabilir. Yapmamış da olabilir. Bilemedim şimdi…

Özünde iyi bir insana benziyor. Göreve geldiği günden beri eğer bulursam mantıklı bir demecini öveceğim kendisini demiştim içimden ama nasip olmadı demek ki…

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Kendisine sorulan soru kısaca, “Yap işlet devret sözleşmelerinin TL'ye dönüştürülmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?” şeklindeydi…

Bu soruya aklı başında kimse “böyle gayet iyi” diyemeyeceğine “doldursunlar ceplerini bitirsinler ülkeyi” sözlerini sarf edemeyeceğine göre olması gereken cevabı ucundan da olsa verir gibi yapmış galiba…

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Ne demiş? “Liralaşma çok önemli sonuçlar doğurmaya başladı… Tüm konular bu noktaya evrilecektir… Bu, hepimizin arkasında durması gereken bir süreç… Bu yöndeki kararları da destekliyoruz.”

Yani? Saraya çağrılsa “nasıl böyle bir demeç veririsin?” diye başı ağrımaz… “İleride bu sözleşmeleri TL ile yaparız belki, bana her türlü uyar” deyip sıyrılmış gibi geldi…

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Peki, ben ne okudum? “Döviz ödemeli kamu-özel iş birliği sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesini istediğini ve bu konuda herkesten destek beklediğini söyledi.”

Şahap Bey'in saray ile arasını mı açmaya çalışıyoruz anlamadım ki? Ne alakası var? Yok ki öyle bir söylemi… Söylese zaten akşamına kovar kendisini…

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Zaten karşı da çıkıyor! Konuşmasında, “Bunlar yurtdışı taraflar” falan diyor. Bizim 5'li yurtdışı oldu iyi mi? Zaten bu konunun Merkez Bankası ile alakası ne ki? Başkanlığın icraatları değil mi?

Esas ekonominin diğer bir kurmayı Bakan Nebati'ye bakalım, Şahap Bey'i başımızın üstüne koyalım.

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Bakan Nebati bir twit atmış, ben utandım. “Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz” yazmış.

Nesine utandın derseniz bunu Türk milletine, ülkeye falan söylemiyor, Erdoğan'a söylüyor! Twitinin altında Erdoğan'ı öven “Sen bir aşk olsan Yunus'un göğsünün kafesinde yaşardın” temalı bir klip…

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Biz Türk halkı olarak kalabalık ediyorsak kusura bakmayın… Bunu ben birine yazsaydım sokağa çıkamazdım. Açıklayamazdım.

Tamam, o koltuğa oturtana methiyeler düzmesi var olma sebepleri ama… Ne yapıyorsun? Gerek var mı bu kadar abartıya?

Anladık en çok sen seviyorsun eyvallah da kendisini görünce söyle… Yazıyla kamuya ilan etme… Belli bir ağırlığın olsun.

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Şu ekonominin haline baksana birlikte ne hale getirdiniz… Herkesi kaybettirdiniz. Gurur mu duyuyorsunuz? O koltuk boş olsaydı bundan kötüsü olmazdı. İçim kaldırmıyor artık bu konuşmaları…