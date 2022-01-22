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Zamlar gaza geldi!

Ülkede doğalgaz bitince, üretimde kullanılan doğalgazı kesmek de yetmeyince, “Zaten sizi öpecektik, dayanamadık biraz daha ileri gittik” dercesine, yine zam yaptılar gizlice…

Türkiye'nin doğalgaz sağlayıcısı BOTAŞ sanayi tarifesine ay ortasında yapıştırdı… Sanayide kullanılan gazda yıllık zam oranı yüzde 435'e çıktı.

Kimse de çıkıp isyanını dile getirmedi. Belli ki içine attı. Şu an sanayicilerimizin yüzüne bakıyorum, sevinç gözyaşları mı onlar? Yaparsa yine AKP yapar…

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Doğalgaz bulduk diye gaz verip ülkeye üç-dört yıl sonra faydası olacak kaynak için şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevinci yıllar boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istemişlerdi. Sevincini dile getirmeyeni vatan haini ilan etmişlerdi.

Doğalgaz bulunca bir yılda yüzde 435 zam geliyorsa, kim bilir çıkarmaya başlasak ne kadar bindirecekler faturalara? Başka bulmasınlar Allah aşkına…

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Zam yapmak devlete serbest, özel sektöre yasak! Ortamlarda ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde destek gerekiyor dersin, geçersin. Kendini cihatta hissedersin.

Oysa ekonomiyi berbat yönetmeleri, göz göre göre dövizi artırmaları, Türk Lirası'nı eritmeleri, kurumları ve hukuk sistemini yok etmeleri bu zamların esas sebebi…

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Can dayanmaz ama hadi zamları bir yolla idare edersin. Sen de zam bindirirsin. Nitekim öyle yapıldı. Sevabına üretecek halleri mi vardı?

Türkiye'nin doğalgaz sağlayıcısı BOTAŞ sanayicilere bir yazı gönderdi. Verilen gaz miktarını yüzde 40 azaltacağını buna uymayanları cezalandıracağını söyledi.

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Doğalgaz olmamasının sebebi parasını mı ödeyememesi? Nitekim vatandaşın parası BOTAŞ'ın borcunu kapamaya akıyor! Hazine'nin verilerine göre 2021'de, BOTAŞ'a borçlarını kapaması için 50.3 milyar TL borç verildi. Bu durum sürdürülebilir mi?

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Diğer yandan sanayiye tüketimi kısma yazısı nedir? “Üretim yapma artık” demektir. Makinelerin yarısının şalterini kapat emridir. Bu tam kapanma tarihte bir ilktir.

Hani bu yıl ihracatta rekorlar kıracaktık? Fabrikalar üretemediğine göre neyi satacaklar? Nasıl ödenecek teslimat yapamadıkları için anlaşmalarda yer alan cezalar?

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Zaten kur artışı nedeniyle büyük zorluk çekiliyordu üretimde… Şimdi daha da sıkıntıya girmiş oldu. Üretim kapasitesini düşürmek maliyeti arttırır. Yüksek maliyet işsizliği tetikler, tedarik zorlaşır. Sahi sanayi bölgeleri nasıl uygulayacak bu emri? Sanayi bölgeleri gazı BOTAŞ'tan alıp satıyorlar. “Bende gaz kaçağı var” dese işletmeler ne yapacaklar? Mahkemeye mi verecekler? Gazı mı kesecekler? Gaza mı gelecekler?