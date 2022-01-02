PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Verilmeyen meydana Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemek istemişti. Ancak, Valilik, “Orası miting alanı değil” dedi. Kılıçdaroğlu da, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, “Ama aynı meydanda; AKP Genel Başkanı miting düzenlemişti. Bizde düzenleyeceğiz” dedi. İtirazlardan bir sonuç alınamadı. Miting bir başka meydanda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deneyimli bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu'nun aynı meydanda miting düzenlemesine izin verilmiş olsa, ertesi gün, AKP ve CHP'nin miting fotoğrafları karşılaştırılacak ve bunu basınla paylaşacaktı. CHP'liler, mitinglerinin daha kalabalık olacağını biliyorlardı. O karşılaştırma yapılamadı. Çünkü, Valilik, “Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemedi. Açılış yaptı” görüşünü savundu. Madem, “Miting” demeden Cumhuriyet Meydanı veriliyorsa, CHP'de 3 Ocak 2022 Pazartesi günü o meydanda temel atma töreni düzenlenmesini kararlaştırdı. Tören, Mersin için son derece önemli. Çünkü metronun temeli atılacaktı.

100 YIL ÖNCE

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ittifak yapılmamış, İYİ Parti de aday çıkarmıştı. Durum, bugün çok farklı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da 3 Ocak'ta Mersin'de yapılacak törene davet edildi. Eğer programda değişiklik olmazsa; Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener de Mersin'de olacak.

3 Ocak. Mersin'in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümüdür. İşgal günleriyle ilgili anılar, verilen mücadeleler dededen toruna hep anlatılır. Gülek Boğazı'nı geçebilse; Fransızlar Anadolu'ya yayılacaktı. Gülek Boğazı'nı geçemediler. Bugün aynı bölgede Türk ve Fransız mezarlıkları da bulunuyor. Başkan Vahap Seçer, o günle ilgili şunları söyledi:

“Biz Mersinliler, 3 Ocak 1922 tarihinde bağımsızlığımıza vurulmak istenen zincirleri kırıp attık. Bağrında taşıdığı nice kahramanla, yokluklar içinde zamanın en güçlü işgalci ordusuna meydan okuyan biz Mersinliler için 3 Ocak, eşsiz onur ve gurur kaynağıdır. Ulu Önderimiz'in ‘Mersinliler, Mersin'e Sahip Çıkınız' veciz sözlerini ilke edinerek, daima bu hedef ışığında hareket ediyoruz. Yüzyıllardır farklı inanç ve kültürden insanların bir arada hoşgörü içinde yaşadığı güzel kentimize yapacağımız her hizmetin gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel miras olacağının bilincindeyiz.”

İZİN VERİLİR Mİ?

Kurtuluş günü 3 Ocak'a Mersin'de yerel yönetim tarihinin en büyük yatırımını yapmak yakışır. İşte bu amaçla; Mersin Metrosu'nun temeli kurtuluşun 100. Yıldönümü'nde atılıyor. Başkan Seçer; “Mersin Metrosu inşaatını başlatarak ilk kazmayı vuracak ve kentimizin geleceğine yönelik yaptığımız en büyük yatırımın startını vermiş olacağız” diyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de temel atma töreninde bulunacak. Vahap Seçer ve arkadaşları törenin, kurtuluş kutlamalarının günün anlamına uygun olması için her türlü hazırlığı yapmış.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda miting izni vermeyen valilik, yine yasaklama getirebilir mi? Pek ihtimal verilmiyor. Vahap Seçer: “Orası belediyemizin tapulu malı. Valiliğe temel atma töreninin yapılacağını, asayişin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması için başvurdum. Bir engel çıkacağını sanmam. Ayrıca, tapulu malımız üzerinde yapacağımız bir etkinlik için izin istememize de gerek yok” görüşünde.

YAPILANI UNUTMADI

Metronun temeli eski otogarda yapılacak. Ancak Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapılacak. Bunun nedeni de, Cumhurbaşkanı da aynı yerde temel atma ve açılışlar yapmıştı. Temel atmaysa; CHP ve İYİ Parti liderleri de aynı meydanda olacak. Mersinliler, CHP Genel Başkanı'na yapılanı unutmamış…

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Meclisten kararları geçirmek kolay olmuyor. Yerelde engellerle karşılaşıldığı gibi hükümette da engellerin büyüğü karşılarına çıkarılıyor.

Vahap Bey, parti ayrımı gözetmeden esnaf ziyaretlerini eksik etmediği gibi gitmediği köy kalmamış. Sahilde bulunan Atatürk ve Kültür Parkları da başkanın önemli uğrak yerlerinden. Halka açık kafelerde, belediye personeli çalışıyor ve fiyatı da diğer yerlere göre daha uygun.

BÖLÜM BÖLÜM

Mersin'e gittiğimde, sahildeki belediye kafesinde Vahap Bey'le karşılaştık. Vahap Bey'i tören ve metro heyecanı sarmış. Metro ve raylı sistemler temeli atılacak ama ne zaman bitecek? Üniversite ve Şehir Hastanesi'ne giden ring seferleri planlanıyor. Metronun 13.5 kilometrelik bölümü yer altında olacak. 11 istasyonu bulunacak. Aşama aşama açılışlar yapılacak. 3 milyar 346 milyon liraya ihalesi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü için etkinlikler yapıyor ama aynı zamanda ‘raylı sistemler' dönemi de başlatılıyor. Mersin'e hayırlı olsun…