Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Sahiller bitti sıra denizin betonlaşmasına geldi

Türkiye'nin bütün sahil arazileri, devlet kurumlarının yönetimde olduğu Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret şirketi tarafından parsel parsel satıldı, sıra denizin içine geldi. Rant uğruna masmavi koylarda “tekne bağlama yeri” adı altında betonlaşmanın yolu açıldı. Çevre koruma bölgesi ve 1. derece doğal sit alanını koruma görevi olan devlet; “mühim olan lüks yatların konforu” diyerek özel sektöre yeni bir akar yaratıyor.

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Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek mahallesi Osmanağa Koyu, Günlük Koyu, Boynuz Bükü ve İnce Burun; “Tekne Bağlama Amaçlı Mapa ve Şamandıra Sistemi” bir haftada şartnamesi ilan edilip özel sektöre ihale edildi.

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Birinci ihaleye tanınan 15 günlük itiraz süresi dolmadan, 8 koyu kapsayan ikinci ihale de önceki gün yapıldı. İkinci etap ihalede; Kille Bükü, Kille Koyu, Bedri Rahmi, Sıralıbük koylarında 94 adet mapa ve 37 adet şamandıra ve Sarsala, Hamam, Binlik, Martı Koylarında ise 127 adet mapa ve 47 adet şamandıra olmak üzere 2 ihale sonunda toplam 320 mapa ve 143 şamandıra kurulması ve işletilmesi özel sektöre devrediliyor.

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Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki “Fethiye Göçek Özel Çevre Koruma Bölgesi ile 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde” toplam 4 bin 573 metrekare yüzölçümlü alan yapılaşmaya açılıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa (denizin dibine çakılan beton kazıklar) ve 59 adet deniz yüzeyi yatırımı ve işletmesi için 15 Mart 2022 tarihinde “pazarlık usulü” ile açılan ilk ihale gerçekleşti.

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Toplam 19 koyda, 6 etapta gerçekleşecek şamandıra ve mapa ihalesinin ilkini, 2002 yılında Mardin'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e giren Süleyman Bölünmez'in şirketi almıştı. Bölünmez, Saddetin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı döneminde deniz yolunda yapılan “akaryakıt kaçakçılık” operasyonunda tutuklanmıştı. 2007 seçimlerinde adaylıktan son anda vazgeçmiş, 2015 seçimlerinde ise aldığı ceza nedeniyle aday olamamıştı.

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Kızı Ceyda Bölünmez son iki dönemdir AKP milletvekilliğini sürdürüyor. Göcek koyları ihalesine girmesine ilişkin eleştirilere yanıt vermek üzere Yeniçağ yazarı Mehmet Ağırel'e konuşan Süleyman Bölünmez “Akaryakıt istasyonlarımı Demirören'e sattım. Alnım açık olmasa bu ihalelere girmem” demişti.

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Bölünmez Göcek'te; 148.50 metrekarelik mapa, 4 bin 425 metrekarelik şamandıra alanı tekne bağlama hizmeti verecek. İşletme süresi 10 yıl olarak belirlenen tekne bağlama üniteleri için tekne başına ödenecek ücretin 35 Euro olacağı ileri sürülüyor.

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Sensör teknolojisi destekli akıllı mapa ve şamandıraların interaktif hizmet vermesi amaçlanıyor. Eminim Bölünmez'in şirketinin de, deniz trafiği kontrolü alanında yüksek teknoloji birikimi vardır!

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Fiili kullanım olmaksızın imar planlarının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması işlemlerinin yerine getirilebilmesi için alınması gereken ön izine bir yıla kadar süre tanınıyor. Hükümetin “ihale alelacele yapılacak, proje arkadan gelecek” yöntemi burada da geçerli oldu.

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Kullanma izni bedelinin yüzde 20'si ön izin bedeli olarak belirlendi. Ön izin bedelinin peşin olarak ödenmesini öngören ihale şartnamesine göre, 10 yıllık kullanım izni 4 yıl kadar uzatılabiliyor. Eklenen süre için yeni bir ihale açılmayacak. Oluşacak bedel Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak belirlenecek. Arz-talep dengesi hak getire… Ayrıca deniz turizmi talebini artıran kamu yatırımları da yatırımcılara ikramımız olacak. Taşınmazın kullanım izin bedelleri ancak 4'üncü ve 7'nci yılda yeni yapılan kıymet takdirine göre yeniden belirlenecek.

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Kullanma iznine konu alanın yatırımcıya tesliminden itibaren 1 yıl içinde ruhsat verilecek. İnşaat 3 yıl içinde bitirilecek. Kullanma izni günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden, yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilecek.

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Yatırımın fiziki gerçekleşmesi tamamlanmadan; şirket hisselerinin yüzde 50'den fazlasının üçüncü kişilere devrine izin verilmiyor. Ön izin sözleşmelerine ise ortak alınamayacak ve devir de edilemeyecek. Sistem kullanım aşamasına gelince, yani bürokratik tüm engellerin aşıldığı “çöpsüz üzüm” aşamasında, yeni sermayeye yol açılıyor.

Yatırımcı hazırlayacağı avan proje ve ön fizibilite raporu ile birlikte ön izin sürecine yönelik; Ulaştırma, Savunma, İçişleri, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Bakanlıklarından uygun görüş alacak. “Olur” istenen kurumlar içinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri yer almıyor. Normal! Zira çevre kuruluşları, Deniz Ticaret Odaları ve Muğla Belediyesi; mapa ve şamandra inşaatlarının denizlerde yol açacağı çevresel yıkım nedeniyle projenin tümüne karşı görüş açıklıyorlar.

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Projenin deniz çayırlarının korunması ve kıyı şeridinde doğa tahribatının engellenmesi için yapıldığı ileri sürülen Fethiye ve Dalaman koylarında inşa edilecek mapa ve şamandıra sisteminin bölgesel dağılımı şöyle: İnceburun'da 3 mapa mevcut, yeni yapım planı bulunmuyor. Osmanağa ve Günlük Koyu ile Boynuz Bükü'nde 59 yeni şamandıra ve 60 yeni mapa yapımı öngörülüyor. Bu üç koyda halihazırda toplam 39 mapa bulunuyor.

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Çevredeki koy ve adalara yerleştirilecek toplam 73 adet mapa ve şamandıraların kullanma talimatlarının yazıldığı tabelalarda “bakanlık logosu” kullanılacak. Acaba neden tabelalara yatırımcı ve işletmeci şirketin adı konmuyor? Bu sorudan hareketle, nihai yatırımcıyı merak etmekte haksız mıyım?