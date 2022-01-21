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Kim Bu

Downton Abbey…

2010 yılında yayınlanan İngiliz tarihi dizisi.

Altın Küre'den Emmy'e kadar çok ödül aldı.

20. yüzyılın başlarında kurgusal soylu Crawley ailesinin yaşadığı malikânede geçenleri konu ediyor.

Altı sezonu ve 2019'da yayınlanan dizi devam filmini keyifle izledim. Bu yıl çıkacak filmi de merakla bekliyorum. Kırsal hayatın mekânlarını, kostümlerini, sofralarını, servislerini seyretmek hoşuma gidiyor, beni dinlendiriyor.

Hele Maggie Smith'in oyunculuğuna ve canlandırdığı karakterin, “kabalık, zekânın yerini tutmaz” gibi cümlelerine hayran kaldım.

Kuşkusuz dizi, aristokrasiye methiyeler diziyor.

Kuşkusuz dizi, İngiliz tahtını yüceltiyor.

Kuşkusuz dizi, sınıf farklılığını, düzene uyumu övüyor.

Neyse, ayrıntıya girmeyelim; yazı konum Downton Abbey değil çünkü.

Size, “Türk Downton Abbey” yazmak istiyorum!

Keyifle okuduğum ama yazmaya fırsat bulamadığım kitabı tanıtacağım: “Kim Bu/ Türkiye'de pek de sıradan olmayan bir yaşam.”

Yazarı, Joan Kim Erkan…

Tarih: 14 Şubat 1959.

Yirmi iki yaşında İngiltere'den İstanbul'a gelip, bir dönem Aydın/ Osmanbükü'ndeki çiftliğe de yerleşen Joan Kim Erkan'ın Türkiye'de yaşadığı altmış yıllık anıları Downton Abbey dizisini hatırlattı bana… Nasıl İngiliz dizisinde anne rolünde ABD'li Leydi Grantham'ı varsa, “Türk Downton Abbey” de İngiliz Joan Kim var!

Sayfaları çevirdikçe Türkiye'nin yirminci yüzyıl ikinci yarısındaki değişimleri çok boyutuyla gözünüzün önüne geliyor…

BEYAZ TÜRKLER

“Kim Bu” anı kitabı Beyaz Türkleri anlatıyor.

Joan Kim, Londra'da tiyatro eğitimi alırken Nil Arbel'e aşık oluyor. Evlenip Türkiye'ye geliyor…

Şişli'deki konakta kayınpederi diplomat Bedii Bey ve kayınvalidesi Afife Hanım'ın İngiliz aristokratlar gibi yaşamasına şaşırıyor. Örneğin, başta mutfak olmak üzere (temizlikçi Rum Marina gibi hizmetçilerin) idaresini Rus Anna yapıyor. Vs.

Ailede; Nil Arbel'in amcasıyla evli sanatçı Bedia Muvahhit veya amcası büyükelçi Selahattin Arbel gibi tanınmış isimler var. Kayınvalidesinin ablası Gülsüm, Mehmet Şevket Paşa ile evlilik yapmıştı. Vs.

Ailenin yakın dostları vardı: Muharrem Nuri Birgi, Turgut Cansever, Halide Edip Adıvar, Mina Urgan, Atatürk'ün eşi Latife Hanım, Çelik Gülersoy, Hıfzı Bekata. Vs.

Joan Kim, kışları Taksim/Ayaspaşa'da yazları Büyükada'da yaşıyor. İlk bebeğine, Ceylan St.Cyr Afife Arbel adını koyuyor…

Fakat. Evlilik yürümüyor; Joan Kim kızını alıp Nişantaşı'na yerleşiyor.

Gazetecilik yapıyor. Türk aydınlarla tanışıyor…

“İngilizlerin her şeyini, şatolarını, tarihini, dilini, kitaplarını İngiliz kırsalındaki giyim kuşamı ve tabii ki İngiliz kızlarını çok seven” Aydın Osman Erkan'a aşık oluyor. İkinci evliliğini 1962'de yapıyor…

CİNAYETE KURBAN

Evet, eğer “Kim Bu” kitabın Downton Abbey gibi dizi olsa; olayların temel yeri Aydın Osmanbükü'deki çiftlik evi olurdu. Senaryoyu Ege kırsal hayatı üzerine kurup, geçmişe dönüşler/ flashback yapılırdı. (Keza: Söke'deki çiftlikte yaşayan “Beyaz Türk” Saffet Tanman Hanım'ın anılarını yazdığı “Batnas Tepeleri'nde Zaman” ve “Ilgaz Dağları'ndan Batnas Tepeleri'ne” kitaplarından da yararlanılırdı.)

Joan Kim Erkan, ikinci bebeğini doğuruyor: Rana Nefiset Erkan. “Nefiset” ismi ailenin Şeyh Şamil soyundan geliyor; torununun adı…

Erkan ailenin Kuşçubaşı Eşref Sencer gibi akrabalıkları da var. İki kızı Cuyap ve Diktam ile yakın dostluk kuruyor Joan Kim… (Söke'de halen binlerce dönüm araziyle uğraşan Diktam- Sedat Aktay çiftinin oğlu Halil Aktay'a arkadaş torpili geçip dizide oynatırız artık!)

Joan Kim, bölgede şık bir kır evinde yaşayan Rosie-Ken Baldwin gibi isimler ve Hümeyra Özbaş gibi Osmanlı hanedan mensuplarıyla yakın dost oluyor.

Yazları Çeşme ve Kuşadası'na tatile gidiliyor. Hümeyra Hanım'ın yönettiği Kısmet Otel'de yaşananlar ilgi çekici. Örneğin: Nelson Rockefeller ile eşi Happy ve Mısır Kralı Faruk kardeşi Prenses Fevziye gibi isimler otelde konaklayıp tatil yapıyor.

İki kızı Ceylan ve Rana'nın düğün eğlenceleri, torun heyecanları yaşansa da Joan Kim Erkan, acılar da yaşıyor:

1998 yılı Kasım ayı ilk günü… Eşi Aydın Erkan, çiftlikte büyükbabası Osman Ferit Paşa hakkında İngilizce kitap yazarken odaya giren çalışanı Şevket Çetin tarafından tabancayla öldürülüyor…

“Kim Bu” kitabını okumanızı tavsiye ederim…