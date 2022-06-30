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Ne aldınız arkadaş

Bizim ülkenizde; hakikati önemsizleştirip, kitleleri yalana inandırmak kolay…

Bizim ülkemizde; nesnel veri, rasyonel yaklaşım aranmaz…

Bizim ülkemizde; sürekli çarpıtan sürekli abartan “haklı” görülür…

Aylardır AKP/Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan bin söz söyledi. Ve fakat:

Madrid'de dün başlayan NATO liderler zirvesi öncesi Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yan yana getirildi. -“Şu aranızdaki sorunu çözün” dediler.

Şıp diye iki saatte çözüldü koca sorun!

Aylardır sarf ettiği sözlerinin hepsini yuttu Erdoğan; Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceğine imza koydu…

Ve iktidar destekçisi medya yazımın girişindeki üç cümleyi hemen hayata geçirdi! Yalan, hakikat kalıbına sokularak pazarlanmaya başlandı yine. Neymiş:

Bu iki ülke terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergileyeceklermiş…

Bla… Bla… Laf yani.

Yahu: NATO, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten.

İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olunca otomatik kabul edecek zaten.

Keza: AB üyesi İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten.

Türkiye, malumun ilanını mutabakat metnine koyarak nasıl zafer kazanmış oluyor?

Batı'nın PKK konusunda çifte standardı bu mutabakat metni ile değişecek öyle mi? Çocuk kandırıyorlar. İşin aslı başka:

İÇLERİNE NASIL SİNDİ

İktidar medyası yazıyor:

Finlandiya ve İsveç PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütüne destek vermeyecekleri konusunda taahhütte bulunmuş. Yalan.

Mutabakat metni diyor ki:

– “Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.”

Bu cümlede “terör” kelimesi yok. Bunları terör örgütü olarak gördüğünü kabul etmiyor bu iki ülke.

Hele FETÖ için yapılan tanımlamaya bakın:

-“Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüt!”

“Biz demiyoruz” demektir bu cümlenin anlamı. Hâlâ sempatiyle bakıyorlar. Çünkü ABD-NATO/Gladio örgütüdür aslında FETÖ!

15 Temmuz darbesiyle kendini devirmek isteyen terör örgütüne karşı mutabakat metninde bu derece alçaltıcı bir cümle bulunmasını AKP/Erdoğan nasıl içine sindirebildi?

Bu mutabakat dışında bizim bilmediğimiz gizli anlaşma metni olmalı. Bu derece kendilerini ve ülkemizi nasıl küçük düşürürler? Neyin sözünü aldılar?

Perde arkasında aylardır neyin pazarlığını yapıyorlardı? Bunca caka satmanın asıl amacı neydi?

Çok büyük bir söz almalı ki Erdoğan, aylardır tekrarladığı sözlerini yutup Rusya'yı, Çin'i karşısına alma pahasına iki saatte imza atıverdi.

Evet, ne var bu mutabakat metninde yazılmayan?

EN KIŞKIRTICI SORU

Erdoğan, pragmatist siyasetçi…

Nereden fayda göreceğini görürse o yöne eğiliyor…

İsveç ve Finlandiya'nın, ülkemizin baş belası terör örgütlerine karşı mücadele vereceğine Erdoğan inanıyor mu?

Onca yıldır siyasetin, dış politikanın girdisini çıktısını iyi bilen “kurt politikacı” Erdoğan, kağıt üzerindeki metnin ne derece geçerli olup olmayacağını bilmeyen biri değil kuşkusuz.

Her adımı hesaplıdır Erdoğan'ın…

Mutabakat metni, imzalar, terörle mücadele falan-filan laf onlar. Göz boyama bunlar. İkna edici değil.

Soru şudur:

NATO zirvesi Madrid'te Erdoğan'a asıl neyin sözünü-desteğini verdiler?

Bilmez miyiz; ABD-NATO kararlılık gösterse FETÖ ve PKK birkaç günde yok eder. Yeni konseptleri terör örgütleriyle savaş olmasına rağmen bunu yapmadılar. Yapmak istemezler. Çünkü bu örgütler, kendi/ Gladio örgütleridir:

FETÖ'yü, -Komünizmle Mücadele Derneği çatısı altında- kendileri kurdu.

PKK'yı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ele geçirdi.

Erdoğan bunu iyi bilir.

Hulusi Akar bunu iyi bilir.

Hakan Fidan bunu iyi bilir.

O halde…

Asıl, mutabakat metninde bulunmayan/yazılı olmayan hangi sözlerin verildiği üzerinde durmak gerekmiyor mu?

İsveç ve Finlandiya terör örgütleriyle mücadele edip Türkiye ile işbirliği yapacakmış, güldürmeyin bizi. Neyin anlaşmasını yaptınız asıl mesele bu!

Pragmatist Erdoğan asıl ne aldı?

En kışkırtıcı olanı sorayım:

Erdoğan'a 2023 seçimi adaylığına tam destek sözü mü verildi? Ya da başka ne?

Neymiş, “dünya beşten büyükmüş” filan hep laf ola beri gele…

Ne aldınız ki onca lafı yutup verdiniz?