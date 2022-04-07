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Toplumsal katkı

Yaşam sahneleri toplumsal yapının değişik yanlarını sergiler. Yaşayanlarla birlikte izleyenleri de ilgilendiren oluşumlar, mutluluk ve güven verdikçe, ilgi ve katkı desteği artar. Özellikle yardım kuruluşlarının çalışmaları ilgiyle karşılanır ve başarıları kutlanarak yararlarının daha etkin ve yaygın olması istenir. Ulusal dayanışmanın, toplumsal birlikteliğin yararlı sonuçları herkesi mutlu eden yanıyla değerli kazanımlar olarak etkisini artırır.

Yönetici ve çalışanlarını ziyaret ederek duyup izlediğim çalışmalarını kutladığım “Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği”nin aldığı desteklere yaraşır etkin çabalarıyla birbirine eklediği kazanımları alanlarında başarılarıyla öncü sayılacak yapılarının kanıtlarıdır. Yayınları “Uzat Elini” dergisi, düzenledikleri geziler, toplantılar, sergiler, öğrencilerle ve üyeleriyle ilişki sıcaklığı ilgi çeken etkinleri arasındadır.

Başkanları Zekiye ÖZMUT, yönetici arkadaşları Fatma KILIÇ, Cumaziye ÖZTÜRK ve Olcay KILKIŞ özverili çabalarıyla kuruluşlarının yararını artırarak sürdürmektedirler. Ankara-Sıhhiye'nin çok uygun bir yerinde yakınlarının ve anlayışlı ilgililerin katkılarıyla donatılıp üyelerine açılan iki daire müze gibi donatımıyla beğeni toplamaktadır. Asker kızı olan başkanın güleryüzlü karşılama ve uğurlaması ayrı bir inceliktir.

Bölümlerinde TÜRK BAYRAKLI, ATATÜRK tablolu güzel köşe her yeri aydınlatmaktadır. Etkinlikleri, değişik konulu toplantılarıyla üyelerinin ve ilgililerin izlediği çalışmalar birleştirici sıcaklığıyla da beğeni toplamaktadır. Toplumsal dayanışma, güç birliği, örnek ve önder olma, ilkelerini benimseyen görevliler özverili çabaları olumlu sonuçların kaynağıdır. Ulusal yaşamın güç kaynakları bu tür birlikteliklerle etkinliklerdir. Özellikle toplumsal aydınlığımızın kaynağı olan kadınlarımızın tuttuğu ışıklar her yönden yararlı katkılardır.

ATATÜRK'ümüzün kadınlara verdiği değeri, onların yaşamdaki yerlerine ilişkin güzel sözlerle nitelemesi asla unutulamaz. Anne olarak yücelikleri, varlığımızın kaynağının soyluluğu ve anlamı yönünden büyük önem taşımaktadır. Anne, eş, kardeş, çocuk olarak yaşamımızdaki özgün yerleri yanında insanlık ve aydınlık kaynağı olarak değerleri ölçülemeyecek kadar yüksektir. Kadınlara yönelik çirkinlikler, yaşamlarına kıyım gaddarlığı hepimizi düşündürmesi ve utandırması gereken kötülüklerdir. Kimi inanç yanlışlıklarıyla, üzücü tutum ve davranışların yinelenmesini önlemek hepimizin insanlık görevi olmalıdır. Son zamanlarda kadın cinayetleriyle kararan toplumsal aydınlığımız yöneticiler başta olmak üzere herkesi düşündürmeli, önlenip giderilmesi için gereken çalışmalara öncelik ve hız verilmelidir. Kadınlarımız bizim mutluluk ve esenlik güneşimizdir.