PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İmkanınız olursa dünyayı gezin!

Asrın liderimiz gençlere tavsiyelerde bulunuyor, “imkanınız olursa dünyayı gezip görün, farklı kültürleri tanıyın” diyor.

Mikrofon uzatılan gençlerimiz ise tepki gösteriyor, “cebimizdeki para belediye otobüsüne bile yetmiyor, dünyayı nasıl gezelim” diyor.

★

Değerli gençler…

Sanırım yanlış anladınız.

Dünyayı gezin dolaşın derken, sizden bahsetmiyor.

★

Dikkatli dinlemediniz herhalde.

“İmkanınız olursa” diyor.

Sizin imkanınız var mı?

Yok.

E, size demiyor işte.

Niye üstünüze alınıyorsunuz?

★

Belediyeye şoför almak için 20 kişilik kadro açılıyor, üniversite mezunu 52 bin gencimiz başvuruyor, çöpçü almak için 10 kişilik kadro açılıyor, 39 bin gencimiz başvuruyor, ataması yapılmayan matematik öğretmenimiz, öğretmen olması gereken lisede geçici kadroyla hademelik yapıyor, cep harçlığı için anaokullarında palyaçoluk yapan fen bilgisi öğretmenimiz var, günlüğü 40 liradan haftada üç gün marketlerin tanıtım stantlarında peynir tattıran Türkçe öğretmenimiz var, inşaatlarda yevmiyeyle amelelik yapan öğretmenlerimiz var, dört yıl sabırla bekleyip, sonunda kendini tavana asan coğrafya öğretmeninin cebinden sadece altı lira çıkıyor, biyoloji fakültesi mezunu maden işçisi var, sosyal bilgiler öğretmeni çoban var, ayakkabı boyacılığı yapan edebiyat öğretmeni var.

Buna mukabil… Lise terk olmasına rağmen, bir yandan din-iman-rabia tweetleri atan, beri yandan kumar fişleriyle, revü kızlarıyla, elinde kadehle jakuzide poz veren, henüz 20'li yaşlarda olmasına rağmen lüks otomobil koleksiyonu yapan, elektrikli süpürge hortumu gibi kokain çeken arkadaş, Akp belediyesinde müdür oluyor, terfi ederek, Akp genel merkezinde çalışıyor.

★

Bu gencimiz dünyayı gezip görmeyecek de, siz mi gezip göreceksiniz kardeşim?

Siz nasıl küstah bir ruh haline sahipsiniz ki, kendinizi bu gencimizle bir tutuyorsunuz?

★

Bakın İstanbul'da mesela, Suriyeli mahallesi var, Afgan mahallesi var, Somali mahallesi var, İstiklal Caddesi'nde artık Türkçe konuşanı zor buluyorsun, Iraklı falcı var, Ruandalı spotçu var, Ugandalı çaycı var, dürümcüde çalışan Ganalı var, kaçak Senegalliler Afrika uluslar kupasında final oynayan milli takımlarını dev ekranda seyretmek için Fatih'te düğün salonu kiraladılar, Cezayir'e yenildiler, İstanbul'da yaşayan kaçak Cezayirliler caddelerde meşaleli kutlama yaptı, Çinliler semt pazarlarında tezgah açıyor, kaçak Kamerunlu kaçak gözlük satıyor, kaçak Tanzanyalı kaçak parfüm satıyor, Vietnam'la aramızda tee 11 bin kilometre var, Beyoğlu'nda çakmak satan Vietnamlı var, kaçak Suriyeliler Tahtakale'de Suriye malı cinsel gücü arttırıcı haplar satıyor…

Siz daha hangi “farklı kültür”leri tanımak istiyorsunuz?

★

Askıda pide.

Çıkma sebze.

Mazot 22 lira.

Boş baklava.

Ayçiçek yağı bardakla.

Ucuz kıyma kuyruğu.

Ucuz pirinç kuyruğu.

Doğalgaza zam.

Elektriğe zam.

Şekere zam.

Süte zam.

Yumurtaya zam.

Gerçek enflasyon yüzde 142.

★

Dünya liderimiz, millete dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdi!

Siz hâlâ dünyanın neresini görmek istiyorsunuz.