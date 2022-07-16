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Osman Kavala

Televizyonda haberleri seyrediyoruz…

Hırsız kepengi kırarak dükkana giriyor, soyuyor, kabak gibi kamera görüntüleri var, yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Kiracı evsahibine öfkeleniyor, evi yakıyor, apartmandaki komşular çoluk çocuk canını zor kurtarıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Kapkaççı, yabancı turist kadının elindeki çantayı kapıp kaçıyor, yakalanıyor, bırakılıyor.

Herifin biri boşanmak isteyen eşini sokak ortasında tabancanın kabzasıyla vura vura dövüyor, yakalanıyor, bırakılıyor.

Çakalın biri dönerci büfesi işleten kadın esnafa musallat oluyor, haraç istiyor, haraç verilmeyince maske takarak geliyor, tabancayla büfeyi tarıyor, yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Mafya özentisi iki tip, alacaklı oldukları adamı sokak ortasında tekme tokat dövüyorlar, cep telefonu görüntüsü var, dayak faslı üç dakika sürüyor, zorla otomobile bindirip kaçırıyorlar, yakalanıyorlar, adli kontrolle serbest bırakılıyorlar.

Asker uğurlamada meşale patlıyor, mahalledeki çocuklar yaralanıyor, hastanelik oluyorlar, hepsi yakalanıyor, hepsi serbest bırakılıyor.

Trafik kavgasında magandanın biri silah çekiyor, elinde silahıyla öbür sürücüyü kovalıyor, yakalayamayınca öbür sürücünün otomobiline yaylım ateş açıyor, suçüstü yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Suriyeliler, havuzu olan siteye zorla girip yüzmek istiyorlar, site sakinleri itiraz edince, tekme tokat saldırıyorlar, arbede çıkıyor, kaçıyorlar, hangi plakalı otomobillerle kaçtıkları bile belli, yakalanmıyorlar, yakalansalar bile zaten hepsi adli kontrolle serbest.

Sapığın biri belediye otobüsünde yan koltukta oturan genç kadının bacaklarının gizli gizli fotoğrafını çekiyor, öbür yolcular tarafından farkedilip yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Kurnazın biri yanlışlıkla kaza oldu ayaklarına yatarak, husumetli olduğu kişiye otomobiliyle çarpıyor, hastanelik ediyor, bırakılıyor.

Herifin biri boşanmak isteyen eşine sokak ortasında kurşun yağdırıyor, eşini ıskalıyor, tesadüfen oradan geçen bir başka kadını yaralıyor, yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Maddi durumu kötü olan kadınları fuhuşa sürükleyen on kişilik çete suçüstü yakalanıyor, hepsi adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Ters yönden giden sürücü, scootera patlatıyor, 23 yaşındaki kız komaya giriyor, sürücü kaçıyor, güvenlik kameralarından tespit ediliyor, yakalanıyor, adli kontrolle serbest bırakılıyor.

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Türkiye artık kanuna nizama kurallara uymayanlar için değil… Namuslu, ahlaklı, çevresine saygılı insanlar için tehlikeli bir ülke.

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İt kopuk içeri girmediği için, dışarsı düzgün insanların hapishanesi haline geldi.

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Adli kontroldeki “adli” kavramı, vurulana dövülene soyulana sahip çıkacağına, vuranı döveni soyanı koruyup kolluyor.

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Cahil cesaretinin sırtı sıvazlanıyor.

Aklı başında insanların yaşam alanı daraltılıyor.

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Magandalar zontalar hırtlar, suçlular özgürce dolaşıyor.

Suç işlemeyen insanlar, bunlara denk gelmemek için, bunlara değmeden, adeta saklana saklana yaşamaya çalışıyor.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki kararına aslında bu çerçeveden bakmak gerekiyor.

Avrupa hukuku, suç işlemeyen, suç işlediğine dair en ufak delil bile bulunmayan bir insanın beş senedir hapiste tutulmasına anlam veremiyor, hapiste tutulmasının “insan hakları ihlali” olduğuna, “insanlık suçu” olduğuna hükmediyor.

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Halbuki bu ülkede artık insan hakları suçu yok…

İnsan olmak suç.