PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sü’rtük için naapacak rtük?

– Televizyondaki yemek yarışmasında ıstakoz pişirdiler, “ıstakozların pişirilmesi çocukları olumsuz etkiliyor” denildi, Rtük ceza kesti.

– Şarkıcı Gülşen kırmızı mayo ve kırmızı çizmeler giyerek klip çekti, “eskort kadın reklamlarına benziyor” denildi, Rtük ceza kesti.

– Çizgi film The Simpsons'da cadılar bayramı kutlandı, “çocuklarımızı hıristiyan yapacaklar” denildi, Rtük ceza kesti… Böylece Türkiye, dünya tarihinde çizgi filme ceza veren ilk ve tek ülke unvanını aldı!

– Ben Bilmem Eşim Bilir'de dansöze para yapıştırma yarışması yapıldı, 90 saniyede en çok para yapıştıran yarışmacı birinci oldu, “otomobil kazanmak için ahlaksızlık yapılıyor, aile kavramı sarsılıyor, erkekler eşlerini aldatmaya teşvik ediliyor” denildi, Rtük ceza kesti.

– Sütaş reklamlarında bilgisayar animasyonuyla vole atan santrafor inek figürü kullanıldı, “memeleri görünüyor” denildi, Rtük ceza kesti.

– Fox tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde “metres” kelimesi geçti, “metres kavramı normalleştiriliyor, genel ahlakla ve toplumun milli manevi değerleriyle bağdaşmıyor” denildi, Rtük ceza kesti.

– Halk tv'de “edepsiz kadın” sıfatı kullanıldı, Rtük ceza kesti.

– Tele 1'de “ucube” denildi, Rtük ceza kesti.

– Televizyon haberlerinde orman yangınları gösterildi, “toplumu olumsuz etkiliyor” denildi, Rtük ceza kesti.

★

Asrın liderimiz televizyon ekranlarında millete “sürtük” dedi.

★

Sü'rtük kelimesinde bile rtük var…

Ahlak bekçisi rtük sessiz mi kalacak peki?

★

Istakoz pişirmek çocukları olumsuz etkiliyor da, televizyondan çocuklara “sürtük” diye bağırılması olumlu mu etkiliyor?

★

Bir kişiye “edepsiz” demek ahlaksızlıksa, milyonlarca gencimize topluca “sürtük” demek, edep mi?

★

(Basın ilan kurumu da böyle… Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelerde yayınlanan somut belgelere dayalı haberlere, hükümetin işine gelmeyen makalelere “ahlaka aykırı” diyor.

“Haberde yeralan şu kelime basın ahlakına aykırı” diyor, “makalede yeralan şu kelime toplum ahlakına aykırı” diyor, bu gazetelerin hukuki hakkı olan resmi ilanları kesiyor.

5 gün reklam alamaz, 10 gün reklam alamaz gibi keyfi cezalar dağıtıyor, bu gazetelerin hukuken alması gereken reklam paralarını engelleyerek, para cezası vermiş oluyor.)

★

(İyi güzel de… Yandaş gazeteler dahil, bütün gazeteler bangır bangır “sürtük” diye yazıyor, makalelerin satır aralarında yeralmasını boşver, sürtük'lü manşetler bile var, ahlak barometresi basın ilan kurumundan niye çıt çıkmıyor? Ahlaka uygun mudur sürtük?)

★

Üstelik…

Istakoz pişirmekten mayoya, cadılar bayramından santrafor ineğe kadar, Rtük'ün verdiği cezaların tamamı Anayasa'ya aykırı.

Çünkü, Rtük'ün veya basın ilan kurumu'nun “ahlaksızlık” olarak niteleyerek ceza kestiği kavramlar, kelimeler, yorumlar hakkında herhangi bir yargı kararı yok.

Herhangi bir haberin, bir yorumun, suç kapsamında olabilmesi için, ahlaksızlık kabul edilmesi için, yargı kararı olması gerekiyor.

★

Hal böyleyken, bir kimsenin bir başkasına “sürtük” demesinin suç olduğuna dair, hakaret olduğuna dair, Yargıtay kararları var iyi mi!

★

Göreceğiz bakalım, sü'rtük için naapacak rtük?