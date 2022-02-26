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Ukrayna yazık etti Ukrayna’ya

Fondaki dev ekranda Türk bayrağı dalgalanıyor, güya Türk mahallesi canlandırılıyor, dansöz kıyafeti giymiş herifin çıplak göbeğini öperek, kahkahalar eşliğinde baklavayla börekle kebapla nargileyle türkülerimizle, asrın liderimizin bıyığıyla alay ediyor, kafasında püsküllü fes var… Bu arkadaş Ukrayna cumhurbaşkanı.

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Komedyen.

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Eskiden “komedi kulübü” ismiyle, bu fotoğrafını gördüğünüz sahne şovlarını yapıyordu.

2015 yılında televizyona transfer oldu.

Hem kendisinin hem ülkesinin kaderi değişti.

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“Halkın Hizmetkarı” isimli televizyon dizisinde başrol oynadı.

Siyasetle hiç alakası yokken, tesadüfen devlet başkanı seçilen namuslu bir tarih öğretmenini canlandırıyordu.

Kokuşmuş politikacılara başkaldıran, yolsuzluklarla mücadele eden, rüşvetçileri teşhir eden, iktidar yandaşı yalaka medyayla dalga geçen, israftan kaçınan, makam aracı kullanmayan, bisikletle dolaşan, koruma bile kullanmayan “halkın başkanı”ydı.

İzlenme rekorları kırdı; Ukrayna'nın nüfusu 40 milyon kişi, dizinin her bölümünü 20 milyon kişi izliyordu.

Böylesine büyük ilgi görmesi şaşırtıcı değildi. Çünkü… Ukrayna gerçekten kokuşmuş politikacılar tarafından adeta esir alınmıştı, gırtlağına kadar yolsuzluğa batmıştı, Halkın Hizmetkarı dizisi Ukrayna halkının hislerine tercüman oluyordu.

Senaryo tam damardan yazılmıştı!

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2018…

Halkın Hizmetkarı ismiyle parti kuruldu.

Partinin resmi kuruluş dilekçesini, Halkın Hizmetkarı dizisinin prodüksiyon şirketi vermişti, prodüksiyon şirketinin ceo'su Halkın Hizmetkarı partisinin genel başkanı görünüyordu.

Niye böyle bir şey yaptınız diye sordular?

Komedyen izah etti…

“Bizim televizyon dizimizin ismini başkaları siyasi amaçlarla çalmasın diye yaptık, dizimizle aynı ismi taşıyan bir parti kurup, seçmenleri yanıltabilirler, bazı uyanıklar 2017 yılında böyle bir girişimde bulunmuştu, dizimizin ismini korumak için yaptık” dedi.

Bu izahat makul bulundu.

Kimse yadırgamadı.

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2019 yılbaşı gecesi…

Saatler tam 24.00'ü gösterdiğinde, Ukrayna'daki bütün televizyon kanalları Ukrayna devlet başkanı Poroşenko'nun geleneksel yeni yıl kutlamasını yayınlayacaktı.

Bütün televizyon kanalları yayınladı.

Biri hariç!

Halkın Hizmetkarı dizisinin yayınlandığı 1+1 televizyon kanalı, saatler tam 24.00'ü gösterdiğinde komedyenin konuşmasını yayınladı.

Komedyen “gerçekten” devlet başkanlığına adaylığını açıkladı!

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1+1 televizyon kanalının sahibi, Ukrayna'nın en karanlık oligarklarından İgor Kolomoyskiy'di.

Banka, petrol/doğalgaz, maden, havayolu şirketi, medya sahibiydi.

Ukrayna'nın yanısıra İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşıydı, imparatorluğunu İsviçre'den yönetiyor, İsrail'de ve ABD'de yaşıyordu.

Özel kuvvetlerden devşirdiği silahlı/maskeli özel birlikleri olduğu, rakiplerine baskınlar düzenlediği, cinayetlerle suçlandığı biliniyordu.

Konuklarına gözdağı vermek için, ofisindeki dev akvaryumda köpekbalıkları beslediği biliniyordu.

Beş milyar dolarlık hortumlama yaptığı için, Ukrayna'daki bankasına devlet tarafından el konulmuştu.

Turuncu Devrim'i gerçekleştiren kadroların hamisiydi, Yuşçenko, Timoşenko gibi siyasilerin finansörüydü.

Kuklaların ipini elinde tutan kuklacıydı.

Şimdi de komedyenin finansörüydü.

Komedyenin seçim kampanyasını yürütüyor, lojistiğini, güvenliğini sağlıyordu, kişisel avukatını komedyenin hukuk müşaviri yapmıştı.

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Enteresanlıklar bitmiyordu… Geçimini televizyon ekranlarından sağlayan, televizyon ekranları sayesinde devlet başkanlığına aday olan komedyen, rakipleriyle televizyon tartışmalarına çıkmıyordu, seçim kampanyası boyunca televizyondan kaçtı.

Hatta, Kiev Olimpiyat Stadı'nda rakibi Poroşenko'yla televizyon tartışması organize edildi, 70 bin seyirci geldi, tribünler doldu, televizyonlar canlı yayına başladı, komedyen gelmedi.

Habire televizyon reklamı veriliyor, habire sosyal medya reklamı veriliyor, habire caddelere afişleri asılıyor, ama rakipleriyle asla biraraya gelmiyordu, tek kişilik şov yapıyordu.

Daha enteresanı… Seçim kampanyası boyunca röportaj vermedi, asla basın toplantısı düzenlemedi, gazeteciler kendisine bir tek soru bile soramadılar. Habire tek taraflı olarak kendisi konuştu.

Bu monolog iletişim yöntemiyle, insanların algısında hep o dizideki başkan olarak kaldı, makyajı hiç bozulmadı.

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Ve, hayaldi gerçek oldu misali, televizyon dizisi gerçek oldu.

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Ukrayna halkı tarafından yüzde 74 oyla devlet başkanı seçildi.

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Sadece üç ay önce komedi dizisinde devlet başkanıydı.

Sadece üç ay öncesine kadar, televizyon dizisindeki rolünden başka en ufak bir siyasi tecrübesi bile yoktu, herhangi bir partinin veya parlamentonun kapısının önünden bile geçmemişti.

Sadece üç ayda gerçekten devlet başkanı yapıldı.

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Komedyen 1978 doğumlu, 44 yaşında.

Putin, 1978 yılında bu komedyen doğduğunda KGB subayı olarak Almanya'da casustu, komedyenin şu anki yaşındayken KGB'nin yerini alan istihbarat teşkilatı FSB'nin başkanıydı.

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Komedi dizisi olarak alkışlanıyordu ama, demokrasi açısından, liyakat açısından “ibret dizisi”ydi aslında.

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Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya.