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Menemende sucuk gören masum AKP’li

“25 yıllık dönemde, belli aralıklarla uygulamaya konulan istikrar programlarına rağmen, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanamamış, enflasyon sürekli bir artış eğilimi göstermiştir. Sadece dört ülkenin (Angola, Kongo, Belarus ve Zimbabwe) enflasyon oranı Türkiye'nin üzerinde kalmıştır…”

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin seçim bildirgesini 26 Eylül 2002'de açıklarken bunu dedi…

10 Nisan 2022'de ola ola şu oldu…

“20 yıllık dönemde, belli aralıklarla uygulamaya konulan istikrar programlarına rağmen, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanamadı. Enflasyon sürekli artış eğilimi gösterdi. Sadece bir ülkenin (Zimbabwe) enflasyon oranı Türkiye'nin üzerinde kaldı!”

Enflasyon Angola'da yüzde 27.28, Kongo'da yüzde 3.99, Belarus'ta yüzde 9.99, Türkiye'de yüzde 61.14, Zimbabwe'de yüzde 72.7 olurken, Türkiye; dünya yüksek enflasyon sıralamasında sondan ikinciliğe yerleşip tarihe geçti!

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“Son yıllarda mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarım girdilerinin fiyatlarında büyük artışlar meydana gelirken, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış sınırlı kalmıştır. Bugün köylümüz 6 kilo buğday parası ile 1 litre mazot alabilmektedir.”

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 2002 seçim bildirgesini açıklarken bu cümleyi kurmuştu…

10 Nisan 2022'de durum şu hale geldi…

“Son yıllarda mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarım girdilerinin fiyatlarında büyük artışlar meydana gelirken, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bugün köylümüz 9.5 kilo buğday parası ile 1 litre mazot alabilmektedir!”

Yürüme bandında bir yere gidermiş gibi yapılan Türkiye'de, değil bir arpa boyu ileriye; enflasyonda 3 ülke, buğdayda 3.5 kilo geriye gidildi! Gerisini düşün artık…

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Pazarda CHP'li vekille karşılaşan yaşlı bir kadın, elindeki poşeti açıp şöyle dedi: “Param yok… Tansiyon, astım ve şeker hastasıyım, çürük domates alabiliyorum!”

Meclis'in karışısındaki marketten tane ile sebze alan CHP'li vekil kürsüye çıktı, eline aldığı tek domatesi gösterip konuştu: “Bu domates dört lira, dört!” AKP'nin kurucularından, eski ticaret bakanlarından Bülent Tüfenkçi ön sıralarda oturuyordu, dalga geçti kürsüdeki vekille, “Doğru, para ediyor işte” dedi!

Tarım Bakanı, “Açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok” dedi.

Cumhurbaşkanı, manda yoğurtlu, Medine hurmalı, kestane ballı şifa tarifi verip, “Karıştırıp her akşam yer yatarım” dedi.

AKP'li vekil, “Evine ekmek götüremeyen kimse yok, Halk Ekmek kuyrukları film çekmek için var” dedi.

Bir başka AKP'li, “2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz, domatesi 2 kilo alıyorsak 2 tane alırız” dedi.

“Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” diyene AKP'li vekil, “O zaman aç değiller” dedi!

“Neymiş, millet açmış… Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin” denildi!

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Milletin bu şakalara gülmediği görülünce AKP'de işler değişmeye başladı!

Mesela öğrenci evinde sahura katılan AKP'li Mahir Ünal, minicik bir sahanda yapılan menemenin içinde üç beş dilim sucuğu görünce UFO gören masum köylü gibi oldu! Şaşkınlığını gizleyemedi zaten, “Bunlar menemene sucuk katmışlar haaa!!! Az önce şikayet etmiyor muydu bunlar” dedi.

Anadolu Ajansı da oradaydı. Haberi, Ünal'ın sucuk şaşkınlığı yaşadığı anları ‘millete ayıp olmasın' diye sansürleyerek verdi!

AKP'liler Ağrı'da sahur programı düzenledi. Ağrı, Ağrı olalı böyle şatafatlı, böyle eğlenceli bir sahur görmemişti! İğne atsan yere düşmezdi. AKP, gururla etkinliğin videosunu sosyal medyada paylaşmıştı ki, bi şey oldu! Video ‘millet ne der' diye siliniverdi!

Enflasyonda Zimbabwe ile yarışmamızdan mı, 9.5 kilo buğdayın 1 litre mazot almasından mı, pul olan parası sadece çürük domatese yeten yurttaşların fena fena bakmasından mı, domates memleketinde 1 adedi 4 lira olan domates mahcubiyetinden mi, menemende sucuk gören AKP'li şaşkınlığından mı, milyonları yutkundurup bi taraflarını şişiren hurmalı, manda yoğurtlu, kestane ballı uyku ilacından mı, kuyrukta bekleyenlerden oy isteme mecburiyetinden mi bilinmez…

Bugüne kadar zerre kızarmayan suratlarda hafiiif bir pembelik oldu sanki!