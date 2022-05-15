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Sütyensizlik!

1960'larda feminist düşünce ile başladı kadınların sütyeni çıkarmaları. Sonradan sağlık kaygıları da. eklendi. Sütyensizlik her kuşakta, ama özellikle de Y Kuşağı (1980-2000 yılı doğumlular) arasında hayli yaygın dünyada.

Bu yaşam tarzı yayıldıkça bilimsel araştırmalar da peş peşe geldi! Sütyen takmayan kadınların daha az omuz ve boyun ağrısı çektikleri saptandı mesela!

Sürekli kullanılması halinde göğüsleri destekleyen kas ve bağların tembelleştiği kanıtlandı… 22-39 yaşları arasındaki kadınlar üç ay boyunca sütyen taktı, sonra da üç ay sütyensiz yaşadı. Sonuç, sütyenli dönemde daha çok sarkma oldu!

Fransa'da 15 yıl süren bir araştırma yapıldı. 18-35 yaşları arasında hiç sütyen kullanmamış 330 kadının, kullananlara göre göğüslerinin yer çekiminden daha az etkilendiği görüldü.

İyi oturan bir sütyen bulmanın zorluğunu bilen uzmanlar araştırdı, kadınların yüzde 70'i küçük sütyen kullanıyordu! Bu da tehlikeliydi. Çünkü göğüs kaslarına kan akışı engelleniyordu.

Pandemide eve kapanmalar, evden çalışmalar sütyen kullanımını ve geçmeyen ağrıları azalttı.

Uzun süre kullanan kadınların göğüs, omuz, boyun, sırt ağrısı, migren, hazımsızlık, cilt sıyrıkları ve sütyen sıkması yüzünden kısıtlı nefes alma sorunları yaşadığı belirlendi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırdı, sütyen kullanan kadınlar yoğun uyku sorunları yaşıyordu!

Meme Kanseri ve Sütyen Arasındaki Bağlantı adlı kitap bomba etkisi yarattı. İddiaya göre sütyen kullanmayan kadınların meme kanserine yakalanma riski daha azdı! Amerikan Kanser Derneği kanıt yok dese de, kadınların sütyen takmayı bırakma nedenlerinin en başında bu korku geliyor!

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Memlekette birileri göğsünü gere gere her haltı yerken bu da ne? Tek derdimiz sütyen mi, hem sana ne sütyenden… İsteyen takar, isteyen seni de sütyeni de takmaz diyorsunuz.

Haklısınız… Bana ne, ona ne değil mi? Gel gör ki, eski MHP'li vekil Ahmet Çakar ve kadınlara onun gibi bakanlar takmışlar bir kere!

Önemli açıklamalar yapmak üzere bir TV'de canlı yayına katılmış eski vekil, gördüğü lüzum üzerine konuyu 25 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'in kıyafetine getirip, şunu buyurmuş: “Sadakatsiz dizisinde oynayan bir kız var! Adını filan bilmem. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç! Hem de şikayete bağlı olmayan bir suç! Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyle açık! Toplum içinde kendini gösteriyor! Yani sütyen yok! Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş! Yani bu ahlaksızlığın daniskasıdır!”

İşin hukuk devleti kısmında sütyen takmayana ceza kesilir, don giymeyene don biçilir, kafasını değil de kıçını kaşıyana ev hapsi verilir diye bir madde yok. İşin guguk kısmını ise bilemeyiz!

Milyonları açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakanların, işsizlikten imanı gevreyenlere, zam üstüne zam yiyenlere sabır dileyenlerin suçu günahı ortada dururken; eski vekili Çakan, sütyen takmamanın ‘suç' olduğunu, ‘ahlaksızlığın daniskası' olduğunu söyledi! Fakat, bu suçu(!) işleyenlere verilecek ceza konusunu eksik bıraktı.

Cezalar taksirle sütyen takmama, kasten sütyen takmama, örgüte üye olmamakla birlikte sütyen takmama şeklinde olabilir! Sütyene takıklara lazım olur diye iki güzel örnekle yardımcı olayım o vakit… Bizden değil, ama farketmez; düşünce tarzlarına çok yakın!

İran'da mesela ahlak polisleri sık sık sütyen operasyonu yapıyor açık ve kapalı alanlarda! Temmuz 2019'da cilt rahatsızlıkları yaşayan bir kadın sütyen takmadığı için tutuklanmıştı! Gerekçe: Sütyensiz kadın erkekleri baştan çıkarır!

Örnek hukuk devletlerinden biri de Somali! Şüphe üzerine(!) durdurulan kadınlardan, sütyen giyip giymediklerinin anlaşılması için silah zoruyla göğüslerini sallamaları isteniyor! İşinin uzmanı görevliler sallanma başlayınca bir hakim titizliğinde odaklanıp, kadın suçlu mu değil mi görüyor! Ceza mı? Eli silahlı herifin o an ki ruh hali sayısı kadar kırbaç!

Unutulmuş olabilir, burası ne İran ne de Somali! Ahlak bekçilerine ihtiyaç yok! Aba altından sopa gösterilmesi ise erkekler pısıp sinerken çatır çatır hak arayan Türk kadınına vız gelir tırıs gider!