Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin izleyeceği tutuma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, bir sonraki seçimde ise kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

ERBAKAN'DAN ADAYLIK MESAJI

KRT'de katıldığı programda Fatih Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz mesela biz kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi.

Erbakan, soruya "Evet, bunu söylüyoruz" yanıtını vererek bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını net bir şekilde ortaya koydu.

Erbakan, bu kez aynı yolu izlemeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

-Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz.

- Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz.

-Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal.

2023'TE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Erbakan, bugünkü tutumlarının gerekçesini 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki sürece dayandırdı.

O dönemde cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli imzaları toplama aşamasında olduklarını belirten Erbakan, adaylıktan çekilme kararının dönemin koşulları ve AKP ile yapılan mutabakat doğrultusunda alındığını ifade etti.