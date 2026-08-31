Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Natura 2000 koruma alanı Salins d’Hyeres lagünleri, istilacı mavi yengeç türünün tehdidi altında. Bölge yetkililerinin verilerine göre, 2023 yılında yapılan rutin kontrollerde ağlara ve tuzaklara yalnızca 3 adet mavi yengeç takılırken, günümüzde haftalık yakalanan birey sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

DOĞAL AVCISI YOK

Uzmanlar, ana vatanı Atlas Okyanusu'nun Amerika kıyıları olan türün Fransa sularına yaklaşık 5-6 yıl önce ticari gemilerin balast sularıyla taşındığını değerlendiriyor.

Akdeniz ekosisteminde doğal bir avcısı bulunmayan mavi yengeç, tatlı sudan tuzlu suya kadar geniş bir tolerans aralığına sahip. Sığ ve sıcak lagün sularına kısa sürede uyum sağlayan türün öne çıkan özellikleri şöyle kayıtlara geçti:

Gövde genişliği 15 ila 23 santimetreye, ağırlığı ise 800 grama kadar ulaşıyor.

Günde ortalama 15 kilometre hareket edebilen dişi bireyler, tek seferde yüz binlerce yumurta bırakabiliyor.

Günde 15 adede kadar akivades (cilam) yiyebilen tür; küçük balıklar, kabuklular ve yumuşakçalarla besleniyor.

BALIKÇILIK VE EKOSİSTEM RİSK ALTINDA

Mavi yengeçlerin yerel deniz canlılarını yoğun şekilde tüketmesi, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılığı ve lagün ekosistemini doğrudan etkiliyor. İtalya lagünlerinde daha önce yaşanan benzer nüfus patlamalarının, bölgedeki deniz kabuklusu yetiştiriciliğinde belirgin üretim kayıplarına yol açtığı bildirildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞI TİCARİ AVCILIK VE MÜCADELE

Mavi yengeç türünün bölgeden tamamen temizlenmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, bilimsel takibin yanı sıra avcılık faaliyetlerinin artırılmasını gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Akdeniz ülkelerinde gıda maddesi olarak tüketilen türün, Fransa'da da avlanarak ticari bir kaynağa dönüştürülmesi planlanıyor.

Salin des Pesquiers ve Vieux Salins bölgelerinde denetimler sıklaştırılırken, bilim insanları Akdeniz genelinden topladıkları örneklerle türün üreme ve yayılım dinamiklerini incelemeyi sürdürüyor.