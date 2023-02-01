ABD Başkanı Biden’ın evine FBI baskını

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evine FBI tarafından baskın düzenlendi.

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Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evine FBI tarafından baskın düzenlendi. Evde FBI ekipleri tarafından arama yapıldığı açıklandı.

Biden’ın evinden ve ofislerinden çıkan gizli belgeler ABD’de büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Biden'ın Delaware'deki evinden “gizli” ibareli belge daha çıktığını duyurmuştu.

BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı “gizli bilgiler içeren az sayıda belge”nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin “kilitli bir dolapta” bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda “şaşırdığını” söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine “Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

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