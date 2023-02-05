ABD ile Çin savaşın eşiğinde: Casus balon vuruldu, misilleme çağrısı geldi

ABD ile Çin arasında yeni bir kriz çıktı... Önceki gün ABD semalarında tespit edilen ve Çin'e ait olduğu açıklanan "casus balon" panik ve endişe yarattı... Balonun Pentagon tarafından düşürülmesine Pekin yönetimi çok sert yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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İlişkilerin çok kırılgan olduğu ABD-Çin hattında geçen hafta ortaya çıkan krizde kritik bir dönemeçten geçildi…

Geçen hafta ABD’nin kuzeyinde tespit edilen ve tarifeli uçaklardan çok daha yüksek bir irtifada seyreden ve Çin’e ait olduğu açıklanan bir istihbarat bilgi balonunun ortaya çıkması iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti.

Washington yönetimi balonun Çin’e ait olduğunu açıklarken, düşürülmesinin gündemde olduğunu duyurmuş fakat Çin ise bu iddiaları yalanlamıştı. Gökyüzünde ilerleyen balon dün Güney Carolina sahillerinde ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, “Balonun düşürülme talimatını Çarşamba günü verdim ve bir an önce düşürülmesini istedim fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim” dedi. Pentagon yönetimi ise balonun düşürülmesi için en uygun zamanında, balon Atlas Okyanusu üzerinde ve ABD’nin sınırları içerisindeyken düşürülmesinin uygun olduğunu düşünerek harekete geçti.

ISIYA DUYARLI FÜZE KULLANILDI

ABD Savunma Bakanlığı da balonun düşürülme operasyonunun detaylarını paylaştı. Virginia’daki Langley Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan bir F-22’nin balonu düşürdüğü belirtildi.

Savaş uçağının ısıya duyarlı, AIM-9X süpersonik füze kullandığı da kayıtlara geçti.

Bu hamlenin ardından Çin’den çok sert bir açıklama geldi. ABD’nin balonun düşürüleceğini önceden haber vermediğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ABD’nin aşırı tepki gösterdiği belirtilirken, “Misilleme yapma hakkımız var” denildi. Çin yönetimi ayrıca balonun kazara bölgede olduğunu da aktardı.

Açıklamada, “Çin, ABD’den bu olayı sakince ve profesyonelce halletmesini istedi. Fakat ABD güç kullanmayı tercih ederek aşırı tepki verdi”

HANGİ BİLGİLERİ ELE GEÇİRDİ?

Balonun enkazını toplama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, İngiliz haber ajansı Reuters, “Bazı sorular yanıtsız kaldı. Mesela Çin, balonun ABD’deki yolculuğunda hangi bilgileri topladı” yorumunu yaptı.

Balon 28 Ocak’ta Alaska’da görülmüş ve 30 Ocak’ta Kanada hava sahasına girmişti. Balon daha sonra tekrar ABD sınırını geçerken bölgede panik yaratmıştı.

Balonun patlama anlarını anbean görüntüleyen Reuters, balonun düşürülmesi sırasında bir patlama meydana gelmediğine de dikkat çekti.

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