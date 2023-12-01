ABD’den Türkiye’ye Hamas ve Rusya baskısı… Sert yaptırım sinyali

Türkiye'nin Hamas ve Rusya'yla ilişkileri, Ankara-Washington hattında yeni bir krizi tetikledi.

Sozcu.com.tr

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Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunan ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD’nin Hamas ve Rusya’yla ilişkili Türk şirket ve kurumlara sert yaptırımlar uygulayacağının sinyalini verdi.

Türk hükümet yetkililerine, Hamas’ın Türkiye’de mali kaynak toplama olasılığıyla ilgili ABD’nin derin kaygıları olduğunu ilettiğini bildiren Nelson, dün yaptığı açıklamada “Hamas’ın gelecekteki bir saldırısı Türkiye’deki para toplama faaliyetleriyle bağlantılı çıkarsa bu çok kötü olur. Bunları sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırız ve bunu Türkiye’nin iş birliğiyle yapmak istiyoruz. Ancak tek taraflı adımlar atmaya da hazırız” dedi.

Hamas’ın para toplama faaliyetlerinde Türkiye'nin “önemli bir yer tuttuğunu” söyleyen Nelson, “Hamas’ın gelecekteki olası terör saldırıları için Türkiye’de mali destek bulması bizi derinden kaygılandırıyor” ifadelerini kullandı.

BAZI TÜRK KURUMLARA YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

Türkiye’nin Hamas’ı terör örgütü olarak görmemesine rağmen örgütün Türk yasalarını çiğniyor olabileceğini savunan Nelson, Rusya’ya yönelik yaptırımlara da değinerek Türkiye’deki liman ve havaalanlarında çok fazla sayıda Rus gemisi ve uçağının bakım hizmeti aldığını kaydetti.

ABD, daha önce de Rusya ve Hamas’la bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı Türk kişi ve kurumlarına yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Nelson şubat ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarette de, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapmıştı.

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